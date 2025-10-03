Сегодня 03 октября 2025
Американский проект по строительству крупного ЦОД в ОАЭ фактически буксует

Майская поездка президента Дональда Трампа (Donald Trump) в ряд стран Ближнего Востока принесла новости о строительстве в ОАЭ крупнейшего центра обработки данных за пределами США, который должен быть потреблять до 5 ГВт и приютить до 2,5 млн ускорителей вычислений Nvidia. Пока реализация этого проекта не сдвинулась с места, хотя с момента анонса прошло уже почти пять месяцев.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Об этом в пятницу сообщило издание The Wall Street Journal, которое отметило, что задержка с реализацией данного проекта настораживает не только американских чиновников, но и главу Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Руководитель компании, которая является крупнейшим поставщиком ускорителей вычислений для инфраструктуры ИИ в мире, весьма востребован в последние месяцы, недавно он заключил сделку с OpenAI на $100 млрд, но её условия подразумевают возврат заметной части этих средств на счета самой Nvidia, поэтому основатель компании старается не упускать выгоду. По всей видимости, возможностей Nvidia и её партнёров для удовлетворения спроса на ускорители по всему миру всё же не хватает, и Ближний Восток отходит на второй план в очереди желающих их получить. Тем более, что источники приписывают министру торговли США Говарду Лютнику (Howard Lutnick) попытки давления на Nvidia с целью предоставить приоритет американским клиентам компании.

Напомним, в случае с проектом в ОАЭ компания OpenAI должна была стать главным эксплуатантом вычислительных мощностей, поскольку этот ЦОД планировалось интегрировать в инфраструктуру мегапроекта Stargate. Если позиции Nvidia и американского государства в целом на Ближнем Востоке из-за этой задержки пошатнутся, то китайские разработчики и поставщики компонентов для инфраструктуры ИИ могут попытаться закрепиться в регионе, поскольку они делали это и ранее, пока новый американский президент не начал их теснить политическими методами. Странам региона пришлось пойти на уступки в переговорах с США и отказаться от использования китайских компонентов, но теперь они оказываются в щекотливом положении, поскольку американцы свои обещания выполнять не торопятся, при этом не отменяя и выдвинутых ранее требований.

Теги: nvidia, оаэ, stargate, ии
