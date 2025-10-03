Российские операторы связи начали продавать «чистые» номера — их нет в спам-рассылках

Операторы связи приступили к реализации так называемых «чистых» номеров, которых нет в спам-рассылках. По мнению отраслевых экспертов, такие номера будут защищены от мошенников. По данным источника, в «Мегафоне» такая услуга стоит 600 рублей. Оператор реализует номера, которые прежде никем не использовались. Аналогичная услуга есть у МТС и её стоимость в четыре раза дешевле. Перед продажей номера осуществляется проверка на предмет нахождения его в базах утечек данных.

Телеком-аналитик Алексей Бойко считает, что такая мера будет востребована и эффективна. «Сейчас очень много чёрных списков, которые ведут различные приложения, платформы и организации. Номер, который получил чёрную метку, может терять в правах и в возможностях. Грубо говоря, я пользуюсь приложением, которое мне подсказывает рейтинг номера, с которого поступает вызов, и если он низкий, то я просто не беру трубку. Естественно, будут желающие приобретать номер, у которого этот рейтинг изначально высок», — добавил эксперт.

Что касается появления «чистых» номеров у операторов связи, то они могли закупать их у государства целыми пулами, часть которых прежде попросту не использовалась. Кроме того, один оператор может реализовывать ранее не зарегистрированные в сети номера, а другой — номера, на которые не поступали спам-звонки. При условии, что в процессе эксплуатации на номер не поступали спам-звонки, он вполне может считаться «чистым». «Конечно, все хотели бы всегда получать новый номер, операторы поняли, что это может быть платной услугой и запустили такое предложение. На мой взгляд, оно актуально и востребовано», — подвёл итог господин Бойко.

В T2 сообщили о намерении запустить услугу по продаже «чистых» номеров в ближайшее время. Отмечается, что наличие таких номеров не даёт гарантию от утечек. Соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян считает, что всё зависит от действий самих пользователей. «Чтобы снизить ценность номера для спамеров и мошенников, нужно максимально ограничить сценарии его использования. Вводить его только для регистрации на портале «Госуслуги» и других важных сервисах. Известны случаи, когда люди приобретали такого рода номера и использовали их для регистрации в системе банков, этот номер они нигде не демонстрируют, никому не раскрывают, только для собственных нужд», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что среди корпоративных клиентов спрос на такие номера будет особенно высок. В дополнение к этому росту спроса помогут обеспеченные слои населения, желающие получить дополнительную степень конфиденциальности. Отмечается, что такие номера могут использовать и злоумышленники для собственных нужд.

По данным Минцифры, в настоящее время операторам выделено около 670 млн номеров, предназначенных для мобильной связи. При этом активно используется не более двух третей номеров. С апреля нынешнего года МВД заблокировало около 120 тыс. номеров, принадлежащих мошенникам.