Microsoft мечтает об отказе от чипов Nvidia и AMD в пользу собственных чипов, но не скоро

Облачные гиганты и ранее стремились создать собственные полупроводниковые компоненты, которые лучше учитывали бы специфику их работы с вычислительной нагрузкой, а на фоне бума искусственного интеллекта тенденция только усилилась. Microsoft в будущем намерена полагаться преимущественно на чипы собственной разработки в своих ЦОД.

Об этом на уходящей неделе заявил технический директор Microsoft Кевин Скотт (Kevin Scott), выступая на мероприятии в Италии, которое было организовано при участии CNBC. Сейчас Microsoft в своих центрах обработки данных опирается преимущественно на ускорители производства AMD и Nvidia. При этом при формировании аппаратной части инфраструктуры Microsoft всегда старается выбрать те компоненты, которые обеспечивают наилучшее соотношение цены и производительности.

«Мы не религиозны в отношении того, чем являются чипы. Это подразумевает, что на протяжении многих лет лучшим решением с точки зрения соотношения цены и производительности была Nvidia. Мы будет делать всё возможное для того, чтобы получить достаточно мощностей для удовлетворения спроса», — заявил Кевин Скотт. Это не отменяет того факта, что Microsoft продолжает разрабатывать собственные чипы для работы в условиях ЦОД. С 2023 года она использует ускорители Maia в собственных серверных системах, а также располагает центральными процессорами Cobalt собственной разработки.

По словам Скотта, компания уже сейчас использует достаточно много чипов собственной разработки, а в долгосрочной перспективе с абсолютной уверенностью готова сделать их основой всей своей вычислительной инфраструктуры. В будущем Microsoft намерена полностью разрабатывать серверные системы, включая телекоммуникационные решения и охлаждение, а не только проектировать чипы. Только обладая подобной свободой действий, по мнению Скотта, можно создать вычислительную инфраструктуру, оптимизированную для используемых вычислительных нагрузок. Конкурирующие Google и Amazon (AWS) также разрабатывают собственные полупроводниковые компоненты.

Даже с учётом выделения лидерами рынка более чем $300 млрд капитальных затрат в текущем году, по словам технического директора Microsoft, в мире наблюдается дефицит вычислительных мощностей. «Я думаю, мы находимся в ситуации, когда практически невозможно построить достаточно мощностей с тех пор, как был запущен ChatGPT», — признался Скотт. Сама Microsoft старается строить как можно больше вычислительных центров, но этого всё равно недостаточно. Как отмечает Скотт, даже самые амбициозные планы и проекты Microsoft оказываются недостаточными по итогам своей реализации. По этой причине компания не только ввела в строй серьёзный объём вычислительных мощностей за прошедший год, но и собирается вводить ещё больше в последующие годы.