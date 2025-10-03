Технологии Google губят традиционные сайты — спасительные меры могут сделать только хуже

На судебном слушании по антимонопольному делу, которое Минюст США возбудил против Google из-за её доминирования на рынке интернет-рекламы, выступила гендиректор проекта WikiHow. Она заявила, что новые технологии Google убивают её бизнес, но призвала не вводить жёстких мер в отношении поискового гиганта, потому что это грозит усугубить ситуацию.

Глава проекта WikiHow Элизабет Дуглас (Elizabeth Douglas) охарактеризовала происходящее в традиционной веб-отрасли как «ИИ-апокалипсис». Сайт WikiHow предлагает практические советы почти на все случаи жизни, и он пострадал от радикального сдвига парадигмы в поиске информации в интернете. Из-за новых инструментов искусственного интеллекта, в том числе чат-ботов и службы обзоров от ИИ в поисковой выдаче Google, пользователи всё реже заходят на сайты — как следствие, они реже нажимают на рекламу на этих сайтах, и их доходность снижается.

Несмотря на роль Google в этом процессе и снижение доходов, госпожа Дуглас продолжает считать рекламные инструменты Google опорой своего бизнеса. Кроме того, платформа WikiHow заключила с Google соглашение о лицензировании контента, доходы от которого составляют от 10 % до 15 % выручки сайта, а поисковый гигант обучает на его материалах свои модели ИИ. Власти США в стремлении оздоровить конкурентную среду предлагают, чтобы Google в принудительном порядке продала рекламную биржу AdX и, возможно, панель управления для издателя Google Ad Manager. В ходе слушаний на этой неделе сторона Google упорно пыталась доказать суду, что эта мера создаст новые проблемы и дополнительно усложнит работу клиентам. Давая показания по делу, Элизабет Дуглас привела примеры ставок для небольших издателей и рассказала об «эффекте скороварки» — ситуации, при которой традиционные сайты оказываются под давлением из-за смены парадигмы в вебе и веб-поиске.

Этот эффект скороварки грозит наступлением момента «Google Zero», при котором поисковый трафик на сторонние сайты падает до нуля. Трафик уже демонстрирует сильную просадку, потому что многие пользователи получают искомую информацию прямо на странице выдачи Google и не испытывают потребности переходить на первоисточники. Пользователям это, конечно, удобно, но сайты, на которых Google обучает свои модели ИИ, получают всё меньше денег от рекламы, то есть их монетизация сокращается. Сторона Google выразила несогласие с такой постановкой вопроса и отвергла тезис, что её обзоры от ИИ мешают переходам на сайты; но, вместе с тем признала, что «открытый веб уже стремительно сходит на нет» — хотя потом оговорилась, что под этой фразой подразумевала рекламу на открытых сайтах.

Элизабет Дуглас, которая, очевидно, отнюдь не в восторге от происходящего, завила, однако, что отчуждение рекламных подразделений Google лишь усугубит и без того непростое положение владельцев сайтов. Она предпочла бы не адаптироваться к новым системам показа рекламы, не пытаться устранять новые проблемы, а сфокусироваться на решении текущей — борьбе с угрозой самому существованию её бизнеса. Она предупредила, что новый владелец рекламных сервисов Google может и не дать клиентам такого же высокого уровня поддержки, который обеспечивает Google, доходы могут снизиться, а альтернативные рекламные платформы менее надёжны, чем технологический гигант — одна из них вообще закрылась и не выплатила WikiHow причитавшегося.

Когда представители Минюста начали перекрёстный допрос Дуглас, выяснилось, что ей не было известно о прямом ущербе, который наносят владельцам сайтов технологии Google — её антиконкурентная деятельность, по версии властей США, проявляется в механизмах рекламных аукционов, которые проводятся в доли секунды при показе рекламы на сайтах. Суд установил, что Google завышала свою комиссию за услуги AdX, но в WikiHow об этом знать не могли — администрация сайта видела только чистую цену по итогам аукциона, а не ту, что рекламодатель был готов заплатить.

После принудительного отчуждения AdX, выразила опасение Элизабет Дуглас, платформа может лишиться уникальных рекламодателей, которые присутствуют только на этой платформе, но гендиректор WikiHow также не осознавала, что все эти рекламодатели попадали на AdX через сервисы, принадлежащие той же рекламной сети Google, которая тем самым монополизировала рынок. В итоге Google оказалась для WikiHow крупнейшим фактором угрозы существованию бизнеса, но для администрации сайта лицом Google оказался дружелюбный менеджер по работе с клиентами, работой которого было следить, чтобы технологии, из-за которых у клиентов сокращаются доходы, работали как надо.