Western Digital похвалилась, что уже может выпускать 44-Тбайт HDD с HAMR тысячами, но пока не будет

Технологии магнитной записи данных на жёсткие диски приходится постоянно совершенствовать, чтобы добиваться повышения плотности хранения информации. Подогрев магнитной пластины при помощи лазера, лежащий в основе технологии HAMR, компания Western Digital в массовом порядке начнёт использовать не ранее 2027 года, но технически она уже сейчас может тысячами поставлять соответствующие жёсткие диски.

Ранее представители Western Digital отмечали, что видят смысл во внедрении HAMR только в диапазоне ёмкостей жёстких дисков ёмкостью более 40 Тбайт, а до тех пор повышению плотности записи будут способствовать другие технические решения типа той же UltraSMR, позволяющей повысить показатель на 20 %. Как известно, последний подход уже позволил Western Digital выпустить жёсткие диски ёмкостью 32 Тбайт. Сейчас до 45 % поставляемых компанией накопителей этого типа как раз выпускается по технологии UltraSMR или SMR, к концу года они преодолеют рубеж в 50 %.

В апреле представители компании заявили, что первые жёсткие диски объёмом 40 Тбайт она выпустит во второй половине 2026 года, ознаменовав тем самым начало распространения технологии HAMR. Диапазон достигаемых ёмкостей соответствующих накопителей должен расположиться в пределах от 36 до 44 Тбайт. Выступая недавно на технологической конференции Goldman Sachs, финансовый директор Western Digital Крис Сеннесаэль (Kris Sennesael) подчеркнул, что освоение технологии HAMR идёт уверенными темпами, и если бы от компании потребовалось поставить на рынок сотни и тысячи накопителей объёмом 44 Тбайт, то она могла бы сделать это уже сейчас. Правда, если бы речь шла о миллионных партиях, то к этому Western Digital пока ещё не готова, как отдельно отметил на мероприятии в Токио генеральный директор компании Ирвинг Тан (Irving Tan).

Выпускаемые по технологиям предыдущего поколения жёсткие диски, по его словам, ценятся клиентами за свою надёжность. Кроме того, технология ePMR сейчас позволяет производить жёсткие диски миллионами штук, поэтому на неё и делается основная ставка. Глава Western Digital пояснил, что сейчас 10 % данных хранятся облачными гигантами на твердотельных накопителях, ещё 10 % хранятся на магнитных лентах, а оставшиеся 80 % хранятся на жёстких дисках, поэтому для этой категории клиентов данный вид накопителей в ближайшие годы останется приоритетным.

Уже сейчас 90 % своей выручки получает именно благодаря реализации продукции для нужд серверных клиентов. Им нужны миллионы жёстких дисков в квартал, и потребность только растёт. По этой причине Western Digital начнёт предлагать клиентам жёсткие диски с технологией HAMR только в тот период, когда сможет выпускать их в соответствующих количествах. К тому же, такие накопители должны оказаться не менее надёжными, чем использующие технологию ePMR. К середине следующего года компания собирается представить жёсткие диски объёмом 36 Тбайт, а накопители объёмом 44 Тбайт выйдут на рынок только во второй половине 2027 года.