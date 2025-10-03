Сегодня 03 октября 2025
Боссы в Resident Evil Requiem проверят не навыки стрельбы, а смекалку игроков

Несмотря на отход Resident Evil Requiem от экшена в сторону выживания, ставшие неотъемлемой частью франшизы боссы в амбициозном хорроре от Capcom всё-таки появятся, но напомнят о первых играх серии.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

Режиссёр Resident Evil 7 и руководитель разработки Resident Evil Requiem Коси Наканиси (Koshi Nakanishi) в интервью изданию Automaton рассказал о подходе команды к созданию боссов в новой игре.

По словам Наканиси, в противопоставление эффектным битвам в играх с упором на стрельбу боссы Requiem проверят смекалку пользователя, как это в своё время делали оригинальные Resident Evil и Resident Evil 2.

Главная героиня Requiem Грейс Эшкрофт работает техническим аналитиком ФБР, поэтому в начале игры очень напугана и не может дать отпор врагам. Однако по ходу сюжета героиня обретает уверенность и берётся за оружие.

«В какой-то момент ситуация ломает Грейс, и она учится сражаться с врагами. Возможность пережить этот процесс роста вместе с протагонистом — один из самых ярких моментов в игре», — считает Наканиси.

Тем временем по сумме на всех платформах уже более 2 млн человек добавили Resident Evil Requiem в свой список желаемого (первый миллион покорился игре в конце июня). В Steam проект занимает 11-е место в рейтинге самых желанных релизов.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Появится ли в игре Леон Кеннеди, слухи о котором ходят с самого анонса игры, разработчики подтверждать упорно отказываются.

Теги: resident evil requiem, capcom, хоррор
