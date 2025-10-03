Сегодня 03 октября 2025
Видео: электромобиль Xiaomi SU7 сам включился и попытался сбежать от хозяев

Примечательный инцидент произошёл 30 сентября в китайской провинции Шаньдун: электромобиль Xiaomi SU7 самопроизвольно начал движение, хотя в салоне никого не было, пишет CarNewsChina.com. Производитель указал на сработавшую систему дистанционного управления, но владельца машины эта версия не устроила.

Источник изображения: carnewschina.com

Источник изображения: carnewschina.com

Автомобиль был припаркован возле дома своего владельца, в то время как последний и его спутница находились дома — внезапно машина без какой-либо видимой причины включилась и начла движение. Женщина закричала, а мужчина выбежал на улицу, чтобы решить проблему. Сразу же после инцидента он обратился в службу поддержки Xiaomi, и, согласно первоначальным объяснениям её сотрудников, причиной происшествия стала функция дистанционного запуска двигателя с помощью смартфона. Владелец машины отверг эту версию, заявив, что в этот момент не пользовался смартфоном, и в поддержку своей предоставил запись с камеры наблюдения.

Впоследствии стало известно, что, согласно логам мобильного приложения для авто, связанное с учётной записью владельца устройство Apple активировало на автомобиле функцию ассистента удалённой парковки (Remote Parking Assist) — при активации через смартфон эта функция выводит машину с парковочного места. Есть мнение, что данная система должна предусматривать защитные меры, и машина не должна приходить в движение, когда на водительском сиденье никого нет.

Инцидент спровоцировал споры о безопасности и надёжности функций дистанционного управления в автомобилях. Эти функции удобны, но требуют надёжных отказоустойчивых механизмов и прозрачного раскрытия данных. Владелец машины потребовал, чтобы Xiaomi предоставила ему полные оригинальные логи её работы, а не выдержки из них. По состоянию на 3 октября компания этих данных не опубликовала. Ни пострадавших, ни материального ущерба в результате инцидента не возникло.

Теги: xiaomi, электромобиль, автопилот
