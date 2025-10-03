Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google объяснила, как Android будет блок...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти

Со следующего года Android будет блокировать установку приложений от непроверенных разработчиков. Новая политика Google затронет как Google Play, так и сторонние магазины приложений, а также независимых разработчиков, студентов и не только. Теперь Google разъяснила, как будет работать новая система.

В августе Google сделала заявление, которое шокировало энтузиастов Android и защитников конфиденциальности: со следующего года Android будет блокировать установку приложений от непроверенных разработчиков. Это касается не только приложений из собственного магазина приложений Google Play, но и приложений, распространяемых за его пределами, что вызвало опасения, что Google хочет прекратить установки из сторонних источников. После нескольких недель молчания Google успокоила общественность, дав подробные разъяснения о том, как будут обеспечиваться требования к проверке разработчиков.

В частности, Google подтвердила, что проверка разработчиков может не сработать при отсутствии сетевого подключения. Наряду с сообщением о том, что «загрузка сторонних приложений — это фундаментальная функция Android», Google опубликовала видео, объясняющее причины введения требований к проверке разработчиков и то, как она будет реализована в следующем году.

При попытке установки приложения для Android, операционная система выполняет ряд проверок, которые призваны гарантировать, что приложение с таким же идентификатором (то есть именем пакета) ещё не установлено, не разработано для устаревшей версии ОС и, что самое главное, не помечено Google Play Protect как вредоносное ПО. Теперь Google добавляет к этому процессу дополнительный этап.

Источник изображений: Android Authority

Компания встроила в процесс установки механизм, требующий, чтобы любое устанавливаемое впервые приложение проходило проверку. Во время установки Android взаимодействует с «доверенным лицом» на устройстве, называемым Android Developer Verifier. Эта новая предустановленная системная служба определяет, был ли проверен разработчик приложения, были ли обнаружены какие-либо проблемы во время проверки и, наконец, какую политику установки применять.

Чтобы верифицировать разработчика, служба Android Developer Verifier должна проверить, были ли отправлены в Google пакет и ключ, используемый для его подписи. Полную базу данных таких пакетов и комбинаций ключей на устройстве поддерживать невозможно, особенно учитывая, что каждую неделю появляется множество новых приложений для Android. Именно поэтому Google заявляет, что для проверки приложений может потребоваться подключение к сети, хотя и только в «худшем случае». По замыслу компании, служба Developer Verifier будет хранить на устройстве кэш самых популярных проверенных приложений, чтобы их можно было установить без подключения к Сети.

Кроме того, Google работает над решением для магазинов приложений, которое позволит обойти дополнительные сетевые вызовы. Магазины приложений могут передавать так называемый «токен предварительной авторизации» — «криптографически проверяемый двоичный объект», связанный с пакетом, который они хотят установить. Это позволяет проверить разработчика приложения без дополнительных сетевых вызовов в бэкенд Google.

Второй квартальный релиз Android 16, то есть Android 16 QPR2, станет первой версией Android со встроенной поддержкой этих изменений. Однако политики проверки не будут применяться с выходом обновления в декабре, поскольку Google всё ещё работает над их реализацией и сбором метрик. Изменения будут перенесены на более старые версии Android через Google Play Protect, хотя Google заявляет, что могут быть некоторые незначительные различия, поскольку этот метод использует существующее приложение, а не новую, встроенную в ОС собственную службу проверки.

Когда Google впервые объявила о новых требованиях к верификации разработчиков, компания упомянула о создании «отдельного типа учётной записи в консоли разработчика Android» для разработчиков-любителей и студентов. Учётная запись будет иметь «меньшие требования к верификации» и будет освобождена от регистрационного взноса в размере $25. Но такие разработчики столкнутся с ограничением на количество устройств, на которые можно установить их приложения.

Любой пользователь, желающий установить приложения этих разработчиков, должен будет сначала получить уникальный идентификатор со своего устройства, с помощью которого разработчик авторизует установку. Такое двустороннее взаимодействие между пользователями и разработчиками было введено Google специально для ограничения распространения. Компания считает, что учётные записи студентов и любителей предназначены только для разработчиков, которые хотят поделиться своим приложением с ограниченным кругом известных им людей, а не для широкомасштабного распространения.

Разработчики, зарегистрировавшиеся как студенты или любители, но впоследствии решившие охватить более широкую аудиторию, смогут в дальнейшем конвертировать свою учётную запись, чтобы не быть навсегда ограниченными в распространении. Такие ограничения имеют смысл в контексте общих целей Google. Разрешение неограниченного распространения для учётных записей студентов/любителей создаст лазейку для злоумышленников, поэтому, ограничивая их охват, Google радикально снижает интерес криминальных элементов к использованию этого типа учётных записей.

Google также сообщила о разработке системы для выявления злоумышленников и предотвращения прохождения ими верификации. Разработчикам придётся подтвердить право на приложение — они должны будут доказать, что могут подписывать приложения тем же ключом, которым подписано приложение, на которое они претендуют. Сами закрытые ключи предоставлять Google не требует, поэтому компания не может получить никаких прав на подпись. По словам Google, её единственная цель — помешать злоумышленникам распространять вредоносные приложения. Поэтому компания не станет вводить другие запреты для разработчиков, например, ограничивать названия и значки, которые они могут использовать для своих приложений.

Учётные записи разработчиков, уличённых в распространении вредоносного ПО, будут ограничены. В течение неопределённого периода времени установка всех приложений, принадлежащих этим разработчикам, на пользовательские устройства будет заблокирована. Это относится к любому разработчику, чья учётная запись связана с распространением вредоносного ПО, даже если этот разработчик не является его автором. Авторы вредоносных программ часто пытаются выкупить существующие учётные записи разработчиков, чтобы использовать их для распространения. По мнению Google, разработчики несут ответственность за всё, что публикуется под их учётной записью, что оправдывает любые меры, принятые против них.

Ещё один метод, используемый авторами вредоносных программ для обхода проверки, — это мошенничество с использованием личных данных. У Google на этот случай предусмотрен некий «секретный ингредиент» — методы, позволяющие ей определять, когда разработчики предоставляют ложную информацию о себе. Эти инструменты позволяют выявлять ложные данные, даже созданные с помощью инструментов искусственного интеллекта. Кроме того, необходимость получения номера в DUNS (международном идентификаторе юридических лиц) удержит многих злоумышленников от подачи заявки на корпоративный аккаунт.

Чтобы предотвратить ситуацию, когда несколько разработчиков претендуют на право собственности на один и тот же пакет, Google будет отдавать предпочтение тому разработчику, чья версия имеет наибольшее количество известных установок. Претенденты с меньшим количеством установок будут вынуждены изменить название пакета, чтобы распространять приложение где-либо ещё.

Google сделает некоторые исключения для корпоративного сектора. Приложение, установленное с помощью инструментов управления предприятием на управляемом устройстве, будет доступно для установки, даже если его разработчик не зарегистрирован. Это исключение существует, поскольку на управляемых устройствах за безопасность отвечает третья сторона — ИТ-администратор. Организации, распространяющие приложения на офлайн-устройства, должны будут самостоятельно определить, как обрабатывать запросы на проверку, например, периодически подключаясь к сети.

Что касается конфиденциальности, Google признала, что существуют законные основания для анонимности разработчиков, например, при распространении приложений для диссидентов. Именно поэтому компания не будет публиковать информацию о разработчиках, хотя она не взяла на себя обязательство скрывать эту информацию от правительств. Тем не менее, Google настаивает на необходимости запланированных изменений, утверждая, что анонимность разработчиков создаёт для пользователей риски, которые компания больше не может игнорировать.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
В Google Play устранили 77 опасных приложений — их скачали 19 млн раз
Google даст разработчикам приложений для Android больше свободы под давлением ЕС
Nothing продолжает нейрофикацию — запущен ИИ-генератор мини-приложений по текстовым описаниям
В смартфонах OnePlus обнаружена дыра в безопасности — любое приложение может читать все SMS без разрешения
«Google Фото» теперь редактирует снимки по голосовым командам — функция вышла за пределы Pixel
Теги: google, android, магазин приложений, проверка подлинности, верификация, разработчик
google, android, магазин приложений, проверка подлинности, верификация, разработчик
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Японцы научили ИИ видеть сквозь стены при помощи Wi-Fi
«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam
В Steam и VK Play стартовала открытая «альфа» Ncore — футуристического шутера про гладиаторов далёкого будущего на мультиарене
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2 5 мин.
Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти 21 мин.
Microsoft предсказала биологические угрозы «нулевого дня» из-за ИИ 45 мин.
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года 2 ч.
Cloudflare обновила robots.txt: теперь сайты могут запретить ИИ-чат-ботам воровать контент 2 ч.
Джефф Безос: ИИ — это «промышленный пузырь», но он поможет человечеству 3 ч.
Боссы в Resident Evil Requiem проверят не навыки стрельбы, а смекалку игроков 6 ч.
Технологии Google губят традиционные сайты — спасительные меры могут сделать только хуже 7 ч.
ВМС США с головой погрузились в облако Microsoft Azure и никак не могут выбраться 7 ч.
2 миллиарда убитых зомби за 25 миллионов часов: разработчики Dying Light: The Beast раскрыли статистику игроков за первые дни после релиза 8 ч.
До 2,8 МВт за 45 с: Rolls-Royce представила газовый генератор mtu 20V4000 L64 для дата-центров 2 ч.
UKPN начнёт отапливать дома британских малоимущих кластерами из сотен Raspberry Pi 2 ч.
В лучших ИИ-ускорителях Huawei нашли чипы TSMC, Samsung и SK hynix, которых в Китае быть не должно 3 ч.
Задержки поставок ИИ-чипов в ОАЭ на десятки миллиардов долларов расстраивают NVIDIA 4 ч.
Видео: электромобиль Xiaomi SU7 сам включился и попытался сбежать от хозяев 4 ч.
В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше 4 ч.
В России вскоре поступит в продажу защищённый смартфон Honor X9d с батареей на 8300 мА·ч 5 ч.
Почти 50 тыс. сетевых устройств Cisco имеют серьёзные уязвимости нулевого дня 5 ч.
Китайская CXMT освоила 18-нм DRAM с помощью украденных у Samsung секретов, утверждает следствие 6 ч.
Устройство Ampinel добавит видеокартам то, чего лишила их Nvidia — балансировку питания для защиты от расплавления 6 ч.