Sora поделится прибылью — OpenAI предложит роялти за использование персонажей Disney и других

Проблема защиты авторских прав при использовании генерируемого нейросетями контента давно будоражит заинтересованных правообладателей, в сфере заимствования текстовой информации она уже породила серию крупных судебных дел с многомиллиардными исками. OpenAI хочет предоставить правообладателям возможность регулировать использование своей интеллектуальной собственности в Sora.

Напомним, что речь идёт о средстве создания видео при помощи искусственного интеллекта, которое недавно вышло в обновлённом варианте. Глава OpenAI Сэм Альтман в своём блоге в пятницу заявил, что компания предоставит правообладателям более чёткий контроль над созданием персонажей, которые изначально были придуманы ими. Телекомпании и киностудии смогут блокировать использование тех образов создателями видео в Sora, которых сочтут ограничить в копировании и воспроизведении. По данным Reuters, студия Disney уже выразила намерения блокировать использование своего материала в Sora.

Альтман добавил, что при этом OpenAI собирается ввести механизм монетизации для тех правообладателей, которые разрешат использование своих персонажей в Sora. По сути, они смогут получать своего рода роялти. Люди создают видео гораздо активнее, чем ожидала OpenAI, нередко для ограниченной аудитории, потребность в монетизации такого контента становится всё более очевидной. Впрочем, Альтман не скрывает, что попытки реализовать монетизацию в этой сфере пройдут путём проб и ошибок, и нужного результата не удастся добиться сразу. Компания готова испытать несколько вариантов, прежде чем остановится на лучшем из них.