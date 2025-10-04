Сегодня 04 октября 2025
Классическую «Змейку» встроили в адресную строку браузера — хватило JavaScript и шрифта Брайля

Когда мобильные телефоны не могли похвастаться мощными процессорами и экранами высокого разрешения, весомым достижением могла показаться игра «Змейка», которой не требовалось ни того, ни другого. Теперь появилась совершенно неожиданная её версия, которой достаточно адресной строки браузера.

Источник изображения: Demian Ferreiro

Источник изображения: Demian Ferreiro

Разработчик Демиан Феррейро (Demian Ferreiro) назвал свой проект URL Snake и охарактеризовал его как «своего рода шутку». Исходный код игры он опубликовал на GitHub и призвал общественность подключаться. Минималистичное приложение заняло менее 400 строк кода JavaScript, а для прорисовки игры в адресной строке используются символы шрифта Брайля в Unicode. Размер игрового поля составляет 40 × 4 точки, плавную отрисовку обеспечивает метод RequestAnimationFrame, — но игрокам придётся мириться с ограниченным размером игрового пространства и действовать быстро.

«Оказывается, каждый символ [шрифта] Брайля умещается в сетку 2 × 4 точки. Это два возможных состояния для каждой из восьми точек. То есть 2⁸ = 256 возможных значений. Целый байт! И, к счастью, в Unicode закодированы все эти 256 возможных значений и сопоставлены с кодовыми точками по очень чёткой схеме», — прокомментировал уникальный проект его создатель. Браузерная «Змейка» в адресной строке удивительно хорошо вписалась в нехитрые возможности анимации, которые может предложить шрифт Брайля.

На один неприятный побочный эффект игры обратил внимание ресурс Tom’s Hardware: после даже непродолжительной игровой сессии история браузера быстро наполняется огромным числом записей URL Snake. Как оказалось, на этот случай в Chrome предусмотрена возможность фильтровать историю по группе и быстро удалять ненужные записи целыми наборами.

Источник:

Теги: браузерная игра, змейка, javascript, шрифт брайля
