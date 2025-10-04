Классическую «Змейку» встроили в адресную строку браузера — хватило JavaScript и шрифта Брайля

Когда мобильные телефоны не могли похвастаться мощными процессорами и экранами высокого разрешения, весомым достижением могла показаться игра «Змейка», которой не требовалось ни того, ни другого. Теперь появилась совершенно неожиданная её версия, которой достаточно адресной строки браузера.

Разработчик Демиан Феррейро (Demian Ferreiro) назвал свой проект URL Snake и охарактеризовал его как «своего рода шутку». Исходный код игры он опубликовал на GitHub и призвал общественность подключаться. Минималистичное приложение заняло менее 400 строк кода JavaScript, а для прорисовки игры в адресной строке используются символы шрифта Брайля в Unicode. Размер игрового поля составляет 40 × 4 точки, плавную отрисовку обеспечивает метод RequestAnimationFrame, — но игрокам придётся мириться с ограниченным размером игрового пространства и действовать быстро.

«Оказывается, каждый символ [шрифта] Брайля умещается в сетку 2 × 4 точки. Это два возможных состояния для каждой из восьми точек. То есть 2⁸ = 256 возможных значений. Целый байт! И, к счастью, в Unicode закодированы все эти 256 возможных значений и сопоставлены с кодовыми точками по очень чёткой схеме», — прокомментировал уникальный проект его создатель. Браузерная «Змейка» в адресной строке удивительно хорошо вписалась в нехитрые возможности анимации, которые может предложить шрифт Брайля.

На один неприятный побочный эффект игры обратил внимание ресурс Tom’s Hardware: после даже непродолжительной игровой сессии история браузера быстро наполняется огромным числом записей URL Snake. Как оказалось, на этот случай в Chrome предусмотрена возможность фильтровать историю по группе и быстро удалять ненужные записи целыми наборами.