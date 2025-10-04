«Моё кунг-фу сильнее твоего»: робот Tesla Optimus сам научился боевым приёмам и это только начало

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) опубликовал короткий видеоролик с подписью «Tesla Optimus изучает кунг-фу», демонстрирующий, как гуманоидный робот Optimus участвует в спарринге по кунг-фу с человеком. При этом робот показывает довольно высокий уровень скорости и плавности движений, что знаменует собой заметное продвижение в его разработке, пишет ресурс Humanoids Daily.

В видеоролике робот Optimus копирует и реагирует на движения человека, выполняя блоки и удары в контролируемой последовательности, напоминающей танец. И хотя это не полноценный бой, а лишь демонстрация навыков, способность робота выполнять скоординированные и динамичные действия отражает прогресс в его системах баланса, приведения в действие и управления в реальном времени. В ранее опубликованных видео Optimus выполнял задания, которым обучался по видео, а также демонстрировал танцевальные пируэты — это свидетельствует о быстром прогрессе в развитии его физических возможностей, отмечает Humanoids Daily.

Ашок Эллусвами (Ashok Elluswamy), вице-президент Tesla по программному обеспечению для ИИ, утверждает, что это только начало. «Как только модели ИИ для автономного вождения и Optimus объединятся, это будет настоящий взрыв», — написал он в соцсети X.

Судя по заявлению Эллусвами, который с июня возглавляет программу по разработке Optimus, а также является одним из основных разработчиков программного обеспечения для автопилота Tesla, долгосрочная стратегия компании заключается в создании единой, унифицированной ИИ-платформы, которая может служить «мозгом» как для автомобилей, так и для роботов.

Хотя такая концепция не нова для Tesla, акцент, сделанный Эллусвами, свидетельствует о том, что интеграция является центральным приоритетом в развитии Optimus. Идея заключается в том, что фундаментальная задача как для беспилотного автомобиля, так и для гуманоидного робота одна и та же — восприятие, понимание и ориентирование в сложной, неструктурированной среде обитания человека.

Эллусвами является давним сторонником подхода, основанного на визуальном восприятии, утверждая, что нейронные сети, которые учатся интерпретировать дорожные знаки, пешеходов и транспортный поток с помощью видеозаписей с камер, можно также адаптировать для взаимодействия с объектами, инструментами и людьми на заводе или в домашних условиях. Tesla намерена добиться более быстрого прогресса в разработке Optimus, используя обширные наборы данных и опыт применения комплекса систем активной помощи водителю FSD.