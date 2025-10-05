Microsoft резко увеличила стоимость Game Pass после провала с продажами Call of Duty

Компания Microsoft значительно повысила стоимость подписки на сервис Xbox Game Pass, удивив этим многих пользователей. Например, стоимость премиального тарифа выросла на 50 %, составив $30 в месяц. Сообщается, что это решение стало ответом на замедление роста базы подписчиков и снижение доходов от продаж ключевых франшиз, включая одну из самых известных — Call of Duty.

Подорожание вызвало бурную реакцию в соцсетях, а ретейлер GameStop даже опубликовал ироничную иллюстрацию, предлагающую покупать игры в розницу. Одновременно губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) связал ситуацию с торговыми пошлинами, введёнными Дональдом Трампом (Donald Trump). Как пишет Bloomberg, ссылаясь на мнение некоторых сотрудников Xbox, пожелавших остаться анонимными, рост цен отражает неспособность модели оплаты по подписке компенсировать убытки от сокращения продаж высокомаржинальных игр, таких как Call of Duty, полученных в результате приобретения Activision Blizzard в 2023 году. Один из бывших сотрудников Xbox сообщил, что только в прошлом году компания упустила свыше $300 млн дохода от продаж этой игры на консолях и ПК.

По словам Йоста ван Дройнена (Joost Van Dreunen), основателя аналитической компании Aldora, Game Pass не обеспечил того взрывного роста, на который рассчитывала Microsoft после сделки с Activision, а текущая ценовая модель оказалась несопоставимой с затратами на инфраструктуру. Однако на фоне утраты лидерства в аппаратном сегменте в пользу Sony и Nintendo услуга подписки Game Pass рассматривается как ключевой источник стабильного дохода. Напомним, сервис был запущен в 2017 году по цене $10 в месяц с доступом к более чем 100, по факту, устаревшим играм.

Правда уже в 2018 году Microsoft начала включать в подписку собственные новинки в день релиза без дополнительной оплаты, что немедленно вызвало споры внутри компании из-за того, что разработка современных игр требует сотен миллионов долларов и нескольких лет, тогда как традиционная модель предполагала продажу каждой копии за $60–70 плюс дополнительный доход от внутриигровых покупок. Подписка же превратила игры в «шведский стол», подорвав розничные продажи.

Известно, что за последнее десятилетие Microsoft инвестировала миллиарды в приобретение игровых студий, включая рекордную сделку на $69 млрд по покупке Activision Blizzard. Хотя включение таких хитов, как Call of Duty, в Game Pass укрепило привлекательность подписки, оно одновременно сократило розничные продажи. В частности, по данным IGN, 82 % копий Call of Duty: Black Ops 6 в прошлом году были проданы на PlayStation, несмотря на то, что игра была доступна по подписке Xbox.

Кроме того, на фоне общего спада в игровой индустрии (игроки всё чаще остаются в уже знакомых проектах, избегая новых релизов) Microsoft провела масштабные сокращения. Так, в 2024 году из подразделения Xbox вынужденно ушли 2550 сотрудников, а финансовый директор компании Эми Худ (Amy Hood) потребовала от Xbox повысить прибыльность, что, по мнению экспертов, и стало катализатором резкого пересмотра ценовой политики Game Pass.

В связи с происходящим, Microsoft объявила о новых уровнях ценообразования для Game Pass: $10 в месяц за 50 игр, $5 за 200 игр и $30 за более чем 400 игр, включая 75 игр в день их выхода на консолях. В этот список войдут долгожданные новинки, такие как Call of Duty: Black Ops 7 и The Outer Worlds 2.