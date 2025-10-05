Сегодня 05 октября 2025
Новости Software
ИИ нашёл себя в маркетинге: каждый четвёртый пресс-релиз написан нейросетью

Похоже, что есть сфера, где искусственный интеллект нашёл применение — это работа в корпоративных пресс-службах. На это указывают данные исследования, которые были опубликованы в журнале Patterns. Авторы работы провели анализ письменных материалов, которые публиковались корпоративными и государственными структурами в период после появления ChatGPT. Оказалось, что ИИ, вероятно, регулярно использовался для генерации разных материалов — от пресс-релизов до объявлений о вакансиях.

Источник изображения: Shutterstock

Источник изображения: Shutterstock

Исследователи изучили тысячи примеров текстов со всего интернета, включая такие популярные платформы для корпоративных новостей, как Newswire, PRWeb и PRNewswire. В результате было установлено, что с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года примерно каждый четвёртый пресс-релиз был сгенерирован ИИ, причём в публикациях, связанных с наукой и технологиями, этот показатель даже выше.

Ещё генеративные ИИ-алгоритмы часто использовались при написании объявлений о вакансиях. Исследователи установили, что созданный ИИ текст встречается примерно в 6-10 % объявлений о вакансиях на платформе LinkedIn. Примечательно, что чаще к помощи нейросетей прибегают небольшие компании (около 15 % от общего количества таких объявлений).

Любопытно, что созданный ИИ текст встречается не только в материалах, публикуемых представителями корпоративного сегмента. Исследователи изучили пресс-релизы Организации Объединённых Наций за последние годы. Они установили с большой долей вероятности, что сотрудники ООН регулярно используют ИИ при написании пресс-релизов. Авторы работы подсчитали, что доля созданных с помощью ИИ текстов выросла с 3,1 % в первом квартале 2023 года до 10,1 % к третьему кварталу того же года. При этом к третьему кварталу 2024 года этот показатель достиг рекордных 13,7 %.

Любопытно и то, что, по всей видимости, уровень использовании ИИ в данном сегменте достиг своего максимума и не продолжает расти. Для написания пресс-релизов пик использования ИИ был достигнут в декабре 2023 года, когда около 24,3 % попавших в исследование материалов с большой долей вероятности были созданы с использованием нейросетей. С тех пор уровень использования ИИ-алгоритмов снизился примерно на 0,5 % и практически не меняется. Что касается объявлений, то здесь прослеживается аналогичная динамика. Если же говорить об использовании ИИ в ООН, то там, похоже, рост сохраняется, но его темпы значительно замедлились.

В потребительском сегменте внедрение генеративных технологий на базе ИИ проходит по похожему сценарию. Чтобы понять, как обычные люди используют ИИ, исследователи собрали и обработали более 687 тыс. жалоб, которые были поданы в Бюро финансовой защиты потребителей в период с 2022 года по 2024 год. Оказалось, что 18 % из них с большой долей вероятности были составлены с помощью ИИ. Любопытно и то, что люди, проживающие в регионах с более низким уровнем образования, немного чаще использовали ИИ-алгоритмы для написания жалоб, чем другие.

Это несколько противоречит многим технологическим трендам, поскольку чаще всего новыми технологиями начинают пользоваться более молодые и образованные люди. Однако ИИ-инструменты, особенно бесплатные генераторы текста, вполне могут развиваться по другому сценарию. Авторы исследования планируют продолжить работу, чтобы более точно оценить уровень проникновения нейросетей в разные сферы деятельности человека.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: искусственный интеллект, генератор, нейросети
