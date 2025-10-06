Сегодня 06 октября 2025
Новым главой Apple после ухода Тима Кука может стать руководитель инженерного профиля

Apple начала подготовку к смене руководства, поскольку действующий глава Тим Кук (Tim Cook) приближается к возрасту, когда вопрос о преемственности становится актуальным. Основным кандидатом на его замену рассматривается глава инженерного департамента 50-летний Джон Тернус (John Ternus). Также исполнительный директор по операциям Джефф Уильямс (Jeff Williams) готовится покинуть свой пост.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По сообщению The Mac Observer со ссылкой на публикацию Bloomberg, Тернус стал главным претендентом на пост гендиректора. Коллеги характеризуют его как харизматичного, сосредоточенного и пользующегося доверием Кука. Его влияние уже вышло за рамки разработки аппаратной части и сегодня он участвует в принятии решений по стратегии продуктов, их функциональности и маркетингу. При этом его публичность (презентация iPhone Air, встречи с покупателями в лондонском магазине на Риджент-стрит) внутри компании воспринимается как часть подготовки к будущей роли.

Согласно отчёту, в топ-менеджменте Apple наблюдается постепенная ротация. Такие долгосрочные руководители, как Джонни Сруджи (Johny Srouji), отвечающий за аппаратные технологии, и Лиза Джексон (Lisa Jackson), курирующая экологические и социальные инициативы, также обсуждают возможность ухода на пенсию. В то же время глава подразделения искусственного интеллекта (ИИ) Джон Джаннандреа (John Giannandrea) столкнулся с трудностями в развитии Apple Intelligence и Siri, из-за чего компания рассматривает возможность привлечения внешних специалистов, в том числе из лаборатории Superintelligence Labs компании Meta.

Выбор в пользу Тернуса объясняется несколькими факторами. Он имеет опыт руководства такими ключевыми продуктами Apple, как iPhone и Mac, обладает технической репутацией, необходимой для работы в сферах смешанной реальности и генеративного ИИ, и при этом достаточно молод, чтобы обеспечить длительный срок руководства. В отличие от Кука, чья карьера строилась на операционном менеджменте, Тернус представляет инженерное ядро Apple, что соответствует корпоративной традиции назначать на высшие посты проверенных кандидатов из своей же компании.

Предполагается, что после ухода с поста Тим Кук останется в совете директоров в роли председателя, как это ранее произошло в Amazon, Microsoft и Netflix. Таким образом, переход к новой эпохе в Apple уже перестал быть гипотетическим и компания явно готовится к жизни без Кука, а Джон Тернус уже находится в центре внимания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, тим кук, кадровые перестановки, слухи
