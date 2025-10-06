Paradox забросит амбициозную стратегию Millennia в духе «Цивилизации» спустя всего полтора года после релиза, и фанаты не рады

Поддержка вдохновлённой Sid Meier’s Civilization пошаговой 4X-стратегии Millennia от издательства Paradox Interactive и разработчиков из американской студии C Prompt Games продлится гораздо меньше, чем предполагало название игры.

Как подметил портал PC Gamer, в конце прошлой недели Millennia получила восьмое обновление с релиза — в патч вошли исправления давних багов, улучшения локализаций и расширение поддержки модов.

Вышедший апдейт оказался для Millennia последним: «С этим патчем, к сожалению, мы подходим к концу эпохи». Paradox сворачивает поддержку игры спустя всего полтора года после её выпуска.

«Paradox сворачивает активности на социальных платформах Millennia, но вы можете и дальше рассчитывать на нас в вопросах техподдержки. Игра останется доступна неограниченно долго», — заверили в издательстве.

С момента релиза Millennia получила в Steam более 2,8 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 68 %). Среди немногочисленных недавних обзоров положительными оказались лишь 29 % («в основном отрицательные» отклики).

Пользователи сходятся во мнении, что Millennia имела большой потенциал, однако раскрыться теперь ему не суждено. «Спасибо параходам, что опять недоделали очередную потенциально хорошую игру», — сетует SAYTOCHII.

Millennia вышла 26 марта 2024 года в Steam (1099 рублей на осенней распродаже). Игра предлагает за 10 тысяч лет написать историю своего народа от зари человечества до космических путешествий и пришествия инопланетян.