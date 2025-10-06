Сегодня 06 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия Paradox забросит амбициозную стратегию M...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Paradox забросит амбициозную стратегию Millennia в духе «Цивилизации» спустя всего полтора года после релиза, и фанаты не рады

Поддержка вдохновлённой Sid Meier’s Civilization пошаговой 4X-стратегии Millennia от издательства Paradox Interactive и разработчиков из американской студии C Prompt Games продлится гораздо меньше, чем предполагало название игры.

Источник изображений: Paradox Interactive

Источник изображений: Paradox Interactive

Как подметил портал PC Gamer, в конце прошлой недели Millennia получила восьмое обновление с релиза — в патч вошли исправления давних багов, улучшения локализаций и расширение поддержки модов.

Вышедший апдейт оказался для Millennia последним: «С этим патчем, к сожалению, мы подходим к концу эпохи». Paradox сворачивает поддержку игры спустя всего полтора года после её выпуска.

«Paradox сворачивает активности на социальных платформах Millennia, но вы можете и дальше рассчитывать на нас в вопросах техподдержки. Игра останется доступна неограниченно долго», — заверили в издательстве.

С момента релиза Millennia получила в Steam более 2,8 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 68 %). Среди немногочисленных недавних обзоров положительными оказались лишь 29 % («в основном отрицательные» отклики).

Пользователи сходятся во мнении, что Millennia имела большой потенциал, однако раскрыться теперь ему не суждено. «Спасибо параходам, что опять недоделали очередную потенциально хорошую игру», — сетует SAYTOCHII.

Millennia вышла 26 марта 2024 года в Steam (1099 рублей на осенней распродаже). Игра предлагает за 10 тысяч лет написать историю своего народа от зари человечества до космических путешествий и пришествия инопланетян.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новое дополнение к Crusader Kings 3 возмутило игроков ценой и качеством — сотрудник Paradox взял всю вину на себя
Неудачи Sid Meier’s Civilization VII обернулись для Firaxis Games увольнением десятков сотрудников
«Займёт своё место в пантеоне "Цивилизаций"»: руководство Take-Two не потеряло веру в Sid Meier’s Civilization VII, несмотря на слабый старт продаж
Блогер дошёл до «края мира» Minecraft — путешествие заняло 14 лет
«Это полный сюр»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit за восемь дней достиг полумиллиона проданных копий в Steam
Закулисное обновление в Steam разожгло слухи об апгрейде Red Dead Redemption 2 для «следующего поколения»
Теги: millenniata, c prompt games, paradox interactive, стратегия
millenniata, c prompt games, paradox interactive, стратегия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аудитория браузера Brave выросла вчетверо и достигла 100 миллионов человек
Новым главой Apple после ухода Тима Кука может стать руководитель инженерного профиля
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон
UGREEN MagFlow: пауэрбанк и зарядные станции с магнитной беспроводной зарядкой Qi2 25 Вт
OpenAI столкнулась с проблемами при разработке собственного ИИ-устройства
Paradox забросит амбициозную стратегию Millennia в духе «Цивилизации» спустя всего полтора года после релиза, и фанаты не рады 17 мин.
Поглощение Activision обернулось тем, чего боялась FTC — Microsoft режет кадры и поднимает цены 27 мин.
«Это полный сюр»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit за восемь дней достиг полумиллиона проданных копий в Steam 3 ч.
Orion soft представил рынку собственный VDI 3 ч.
Закулисное обновление в Steam разожгло слухи об апгрейде Red Dead Redemption 2 для «следующего поколения» 4 ч.
Популярное направление: ИИ перетянул на себя больше половины средств венчурных инвесторов 5 ч.
В Meta начали отслеживать активность использования ИИ сотрудниками — через игру 9 ч.
Новая статья: NCORE — жетонов и зрелищ! Предварительный обзор 13 ч.
xAI через две недели запустит Grokipedia — конкурента «Википедии» с искусственным интеллектом 20 ч.
ИИ нашёл себя в маркетинге: каждый четвёртый пресс-релиз написан нейросетью 21 ч.
Asus выпустила первый моноблок класса Copilot+ PC 55 мин.
20 тыс. км и 260 Тбит/с: подводный кабель Bifrost между США и Сингапуром, созданный при участии Meta и AWS, готов к эксплуатации 2 ч.
250 Тбит/с на чип: Ayar Labs, Alchip и TSMC предложили референс-дизайн для упаковки ASIC, памяти и оптических модулей в одном чипе 2 ч.
+69 000 % за 20 лет: акции Nvidia — абсолютный лидер S&P 500 по долгосрочным темпам роста 4 ч.
Corning и GlobalFoundries создадут оптические коннекторы для кремниевой фотоники 4 ч.
OpenAI оснастит дата-центры энергетическим оборудованием Hitachi 5 ч.
Дефицит флеш-памяти NAND станет нормой в ближайшие десять лет, как считает глава Phison 6 ч.
Foxconn показала рекордную квартальную выручку на фоне бума ИИ-технологий 8 ч.
Новая статья: Компьютер месяца, спецвыпуск: 10 тезисов о том, как лучше собрать по-настоящему мощный игровой ПК 12 ч.
Meta построит ещё один «палаточный» ИИ ЦОД 13 ч.