Регулятор выдал возрастной рейтинг Alien...
Регулятор выдал возрастной рейтинг Aliens: Fireteam Elite 2 до официального анонса — кооперативный шутер во вселенной «Чужого» получит сиквел

Разработчики из калифорнийской Cold Iron Studios весной 2023 года выпустили свой кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite на Nintendo Switch и с тех пор на связь не выходили, а, похоже, за кулисами трудятся над сиквелом.

Источник изображений: Focus Entertainment

Источник изображений: Focus Entertainment

Как подметил портал IGN, на сайте североамериканской рейтинговой комиссии Entertainment Software Rating Board (ESRB) засветилось неанонсированное продолжение Aliens: Fireteam Elite — Aliens: Fireteam Elite 2.

Согласно утечке, Aliens: Fireteam Elite 2 создаётся Daybreak Game Company (принадлежит Enad Global 7). Компания является владельцем Cold Iron Studios, хотя в случае оригинальной игры на сайте ESRB упоминалась сама студия.

Aliens: Fireteam Elite 2 готовится к релизу на PC, PS5, Xbox Series X и S. Вслед за первой частью сиквел получил от ESRB «взрослый» возрастной рейтинг («от 17 лет») — за наличие в игре кровопролития, сквернословия и насилия.

Напомним, события Aliens: Fireteam Elite разворачивались спустя 23 года после финала трилогии «Чужого». Игрокам в составе команды из трёх морпехов предстояло дать бой угрозе ксеноморфов и раскрыть корпоративные секреты.

Aliens: Fireteam Elite дебютировала 24 августа 2021 года на PC (219 рублей в Steam до конца осенней распродажи), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а 26 апреля 2023-го добралась до Switch (облачный формат).

Пользователи Steam оценили Aliens: Fireteam Elite на 80 % (более 20 тыс. «очень положительных» обзоров), тогда как на сайте агрегатора Metacritic рейтинг игры составляет 67−70 %.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: aliens: fireteam elite, cold iron studios, daybreak game company, focus entertainment, шутер
