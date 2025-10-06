Регулятор выдал возрастной рейтинг Aliens: Fireteam Elite 2 до официального анонса — кооперативный шутер во вселенной «Чужого» получит сиквел

Разработчики из калифорнийской Cold Iron Studios весной 2023 года выпустили свой кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite на Nintendo Switch и с тех пор на связь не выходили, а, похоже, за кулисами трудятся над сиквелом.

Как подметил портал IGN, на сайте североамериканской рейтинговой комиссии Entertainment Software Rating Board (ESRB) засветилось неанонсированное продолжение Aliens: Fireteam Elite — Aliens: Fireteam Elite 2.

Согласно утечке, Aliens: Fireteam Elite 2 создаётся Daybreak Game Company (принадлежит Enad Global 7). Компания является владельцем Cold Iron Studios, хотя в случае оригинальной игры на сайте ESRB упоминалась сама студия.

Aliens: Fireteam Elite 2 готовится к релизу на PC, PS5, Xbox Series X и S. Вслед за первой частью сиквел получил от ESRB «взрослый» возрастной рейтинг («от 17 лет») — за наличие в игре кровопролития, сквернословия и насилия.

Напомним, события Aliens: Fireteam Elite разворачивались спустя 23 года после финала трилогии «Чужого». Игрокам в составе команды из трёх морпехов предстояло дать бой угрозе ксеноморфов и раскрыть корпоративные секреты.

Aliens: Fireteam Elite дебютировала 24 августа 2021 года на PC (219 рублей в Steam до конца осенней распродажи), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а 26 апреля 2023-го добралась до Switch (облачный формат).

Пользователи Steam оценили Aliens: Fireteam Elite на 80 % (более 20 тыс. «очень положительных» обзоров), тогда как на сайте агрегатора Metacritic рейтинг игры составляет 67−70 %.