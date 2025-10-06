Адский ритм-шутер Metal: Hellsinger останется последней игрой The Outsiders — Funcom закрывает студию, но разработчики не сдаются

Вышедший в 2022 году адский ритм-шутер Metal: Hellsinger так и останется первой и последней игрой шведской The Outsiders. Студия стала жертвой волны увольнений в материнской компании.

Напомним, The Outsiders была основана в 2015 году бывшим дизайнером Battlefield и режиссёром Payday 2 Дэвидом Голдфарбом (David Goldfarb) и оставалась независимой, пока в 2021-м студию не купила компания Funcom.

Как стало известно, The Outsiders и Funcom Stockholm будут закрыты в рамках недавней волны увольнений, устроенной Funcom после выхода Dune: Awakening — самого успешного релиза в истории издателя.

Голдфарб подчеркнул, что The Outsiders уже была близка к закрытию в 2020 году, когда студии пришлось отменить фэнтезийный экшен от первого лица Darkborn. Команда не сдалась, благодаря чему на свет появилась Metal: Hellsinger.

«Она навсегда останется для меня знаменательным событием, и я буду вечно благодарен возможности её создать и удивительной команде/партнёрам, которые сделали игру реальностью», — заявил Голдфарб.

По словам Голдфарба, на этот раз сотрудники сдаваться тоже не собираются и «попробуют продолжить» в некой новой форме: «Перемены — это всегда непросто, и сейчас нам всем больно. Спасибо огромное».

Metal: Hellsinger вышла 15 сентября 2022 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а в декабре добралась до PS4 и Xbox One. Судя по всему, хитом продаж игра не стала, но заслужила 96 % в Steam («крайне положительные» обзоры).