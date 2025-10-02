Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков

Июньский запуск MMO c элементами выживания в открытом мире Dune: Awakening установил рекорд по скорости продаж для Funcom (принадлежит Tencent), однако это не спасло норвежского издателя и разработчика от увольнений.

Планы на сокращение части персонала Funcom подтвердила в заявлении порталу GamesIndustry.biz. Ситуация оказалась последствием того, что запуск Dune: Awakening стал самым крупным за всю 32-летнюю историю компании.

«Игра уже показала невероятный потенциал, и для нас будет правильным решением сосредоточить внутренние ресурсы на выпуске нового контента, функций и улучшений», — объяснили в Funcom.

По словам Funcom, успех Dune: Awakening провоцирует переход от разработки к долгосрочной поддержке игры (включая выпуск на консолях). Это потребует реструктуризации команд, что, в свою очередь, приведёт к сокращениям.

«Этот непростой процесс сейчас только начинается, и пока мы не можем точно определить его масштаб. Мы работаем над тем, чтобы найти новые варианты для тех, кого затронут [увольнения]», — заверила Funcom.

Dune: Awakening вышла 10 июня на PC (2392 рубля в Steam до 6 октября) и менее чем за две недели продалась в количестве 1 млн копий. Релиз проекта на PS5, Xbox Series X и S ожидается в 2026 году.

В Steam игра заслужила более 56 тыс. «в основном положительных» отзывов (рейтинг 72 %). В сентябре Dune: Awakening получила контентное обновление «Глава 2» и платное дополнение «Утраченная добыча».