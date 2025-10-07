Сегодня 07 октября 2025
Верховный суд США не дал Google отсрочки в споре с Epic Games

После очередной победы Epic Games в судебном споре с Google у поискового гиганта были в августе всего две недели, чтобы начать радикальные преобразования экосистемы Android в сторону её демократизации. Верховный суд США отказался вступиться за Google, и теперь у неё снова две недели.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Суд высшей инстанции отказался дать Google отсрочку на выполнение судебного запрета, который оставили в силе. Это значит, что ей придётся выполнить следующие действия, иначе её признают нарушителем:

  • перестать принуждать разработчиков использовать только платёжную систему Google Play;
  • разрешить разработчикам сообщать пользователям о других способах оплаты в «Play Маркете»;
  • разрешить разработчикам приложений для Android размещать ссылки на альтернативные способы загрузки этих приложений;
  • разрешить разработчикам устанавливать собственные цены;
  • закрыть программу разделения средств в обмен на предустановку или эксклюзивный характер Google Play;
  • сотрудничать с Epic Games при создании открытой экосистемы с возможностью появления альтернативных магазинов приложений в Google Play.

«С 22 октября разработчики получат законное право направлять пользователей Google Play в США на оплату вне приложений без комиссий, „экранов страха“ и прочих сложностей — так же, как и пользователи Apple App Store в США!»написал в соцсети X гендиректор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). В самой Google признали поражение, но и сдаваться компания не намерена: «Android предоставляет пользователям и разработчикам больше выбора, чем любая другая мобильная ОС, и выдвинутые Окружным судом США предписания поставят под угрозу возможность безопасно загружать приложения. Мы разочарованы тем, что выполнение судебного запрета не отсрочено, мы продолжим процедуру обжалования», — приводит The Verge заявление представителя компании.

Google намеревается подать апелляцию в Верховный суд до 27 октября. 30 октября вынесший первоначальное решение окружной судья Джеймс Донато (James Donato) ожидает у себя представителей обеих компаний с разъяснениями, как они намерены выполнять это решение.

Источник:

google, epic games, судебные разбирательства
