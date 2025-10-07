Сегодня 07 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Джони Айв признался, что уже придумал дл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Джони Айв признался, что уже придумал для OpenAI от 15 до 20 разных ИИ-гаджетов

К маю этого года стало понятно, что OpenAI не собирается ограничиваться в своей сфере влияния рынком программного обеспечения, и за счёт покупки стартапа бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) намерена выйти на рынок умных устройств. Как он признался недавно, на уровне идей обсуждается создание от 15 до 20 различных устройств.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Эти заявления прозвучали из уст Джони Айва на конференции DevDay, которую OpenAI проводила в понедельник. Эти умные устройства OpenAI не будут ничем напоминать iPhone, как подчеркнул бывший главный дизайнер Apple. Он неожиданно выступил с критикой в адрес смартфонов и планшетов, а также выразил надежду, что новые типы устройств помогут сделать людей более счастливыми и менее беспокойными.

«Когда я говорил, что мы находимся в некомфортных взаимоотношениях с нашими технологиями, я имел в виду, что это одно из самых непотребных преуменьшений. У нас есть шанс не просто исправить это, но и кардинальным образом изменить ситуацию, в которой мы находимся. Доказать, что мы не воспринимаем это как норму», — высказался на мероприятии Джони Айв в интервью своему компаньону Сэму Альтману (Sam Altman).

По словам Айва, прогресс в разработке умных устройств для OpenAI сейчас настолько велик, что ему и его команде сложно сконцентрироваться. «Эта инерция позволила нам предложить от 15 до 20 действительно неотразимых идей по созданию продуктов. Вызовом для нас сейчас является необходимость сконцентрироваться. Было бы легче, если бы мы знали, что существует только три хороших варианта, но это не так. Мы разрабатываем семейство продуктов. И мы стараемся быть рассудительными и вдумчивыми в выборе того, на чём концентрируемся и потом не отвлекаемся», — поведал собеседник Альтмана.

По мнению Айва, новые виды устройств будут приятными в использовании и решат те проблемы, которые были созданы смартфонами и планшетами за последние десять или двадцать лет. «С точки зрения интерфейсов, которые мы разрабатываем, если нет возможности улыбаться честно, если это ещё одна очень серьёзная исключительная вещь, я думаю, для нас это стало бы большой медвежьей услугой», — пояснил он.

«Мы очень глубоко погрузились, пытаясь понять, как работает интерфейс взаимодействия между людьми. Как он невероятно насыщен нюансами и сложен, другими словами. Мы думаем о нём, как о тесно переплетённом с другими устройствами и инструментами», — отметил Айв. Он добавил: «Это должно быть неизбежным, должно казаться очевидным — словно бы у этой проблемы не должно быть других рациональных решений. Ты смотришь на что-то и думаешь: “Ну, конечно, это нужно было делать именно так, почему же это заняло так много времени?”»

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI столкнулась с проблемами при разработке собственного ИИ-устройства
При участии бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва OpenAI готовит целый спектр умных устройств
Будущие устройства Apple будут отдавать приоритет функциональности, а не дизайну
OpenAI запланировала проекты на общую сумму $1 трлн, но не подумала, где взять на них деньги
Япония введёт крупнейшие за десятилетия ограничения экспорт чипов, дронов и станков — под прицелом Китай и Юго-Восточная Азия
Искусственный интеллект разогнал рынок чипов — мировые продажи подскочили почти на 22 % в августе
Теги: openai, джони айв, умные устройства, ии, стартап
openai, джони айв, умные устройства, ии, стартап
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России отключили мобильный интернет для иностранных SIM и eSIM
В Windows 11 появилась долгожданная функция для систем с несколькими мониторами
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон
Бэкапов нет, работа стоит, надежд мало: 858 Тбайт правительственных данных безвозвратно утеряны из-за пожара в ЦОД в Южной Корее
В Steam стартовало открытое тестирование Ardenfall — фэнтезийной RPG, где любители Skyrim и Morrowind «почувствуют себя как дома»
Олдскульное приключение Mina the Hollower не выйдет 31 октября — смесь Bloodborne, «Зельды» и Castlevania от авторов Shovel Knight задерживается 2 ч.
Консалтинговый гигант Deloitte вернёт австралийским властям часть средств за аналитику с фейковыми ИИ-цитатами 2 ч.
Gex, Road Rash, Doom и другие хиты: в Telegram появился эмулятор легендарной консоли Panasonic 3DO 3 ч.
Верховный суд США не дал Google отсрочки в споре с Epic Games 3 ч.
OpenAI не исключает появления рекламы в ChatGPT Pulse в будущем 4 ч.
Microsoft снова закрыла возможность установки Windows 11 без подключения к интернету 4 ч.
Сценарист Alien: Isolation объяснил, почему игра получилась такой затянутой — виноват слишком умный Чужой 5 ч.
Слухи: опубликованный по ошибке трейлер раскрыл дату выхода PowerWash Simulator 2 раньше времени 6 ч.
Новым финансовым директором xAI и X станет выходец из Morgan Stanley 7 ч.
Microsoft исправила баг, из-за которого в Windows 11 некорректно работала функция «Обновить и завершить работу» 10 ч.
Джони Айв признался, что уже придумал для OpenAI от 15 до 20 разных ИИ-гаджетов 39 мин.
«Нужно верить в то же, что и мы», — OpenAI объяснила, зачем она закупает столько ИИ-ускорителей 51 мин.
Ветер и солнце стали давать больше электричества, чем сжигание угля 60 мин.
Fermi America бывшего министра энергетики США успешно дебютировала на бирже, хотя пока не построила ни одного ИИ ЦОД 2 ч.
TSMC произвела первую пробную партию 2-нм чипов — с опережением графика 2 ч.
OpenAI запланировала проекты на общую сумму $1 трлн, но не подумала, где взять на них деньги 3 ч.
В облаке Astra Cloud появился квантовый генератор случайных чисел 4 ч.
Новая статья: ИИтоги сентября 2025 г.: вайб-райтингу — да; вайб-трейдингу — нет 4 ч.
JEDEC рассказала о работе над UFS 5.0 — смартфонную память разгонят до 10,8 Гбайт/с 4 ч.
Китайцы модифицировали микробов для превращения CO₂ из морской воды в пластик, продукты и топливо 4 ч.