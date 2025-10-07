Джони Айв признался, что уже придумал для OpenAI от 15 до 20 разных ИИ-гаджетов

К маю этого года стало понятно, что OpenAI не собирается ограничиваться в своей сфере влияния рынком программного обеспечения, и за счёт покупки стартапа бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) намерена выйти на рынок умных устройств. Как он признался недавно, на уровне идей обсуждается создание от 15 до 20 различных устройств.

Эти заявления прозвучали из уст Джони Айва на конференции DevDay, которую OpenAI проводила в понедельник. Эти умные устройства OpenAI не будут ничем напоминать iPhone, как подчеркнул бывший главный дизайнер Apple. Он неожиданно выступил с критикой в адрес смартфонов и планшетов, а также выразил надежду, что новые типы устройств помогут сделать людей более счастливыми и менее беспокойными.

«Когда я говорил, что мы находимся в некомфортных взаимоотношениях с нашими технологиями, я имел в виду, что это одно из самых непотребных преуменьшений. У нас есть шанс не просто исправить это, но и кардинальным образом изменить ситуацию, в которой мы находимся. Доказать, что мы не воспринимаем это как норму», — высказался на мероприятии Джони Айв в интервью своему компаньону Сэму Альтману (Sam Altman).

По словам Айва, прогресс в разработке умных устройств для OpenAI сейчас настолько велик, что ему и его команде сложно сконцентрироваться. «Эта инерция позволила нам предложить от 15 до 20 действительно неотразимых идей по созданию продуктов. Вызовом для нас сейчас является необходимость сконцентрироваться. Было бы легче, если бы мы знали, что существует только три хороших варианта, но это не так. Мы разрабатываем семейство продуктов. И мы стараемся быть рассудительными и вдумчивыми в выборе того, на чём концентрируемся и потом не отвлекаемся», — поведал собеседник Альтмана.

По мнению Айва, новые виды устройств будут приятными в использовании и решат те проблемы, которые были созданы смартфонами и планшетами за последние десять или двадцать лет. «С точки зрения интерфейсов, которые мы разрабатываем, если нет возможности улыбаться честно, если это ещё одна очень серьёзная исключительная вещь, я думаю, для нас это стало бы большой медвежьей услугой», — пояснил он.

«Мы очень глубоко погрузились, пытаясь понять, как работает интерфейс взаимодействия между людьми. Как он невероятно насыщен нюансами и сложен, другими словами. Мы думаем о нём, как о тесно переплетённом с другими устройствами и инструментами», — отметил Айв. Он добавил: «Это должно быть неизбежным, должно казаться очевидным — словно бы у этой проблемы не должно быть других рациональных решений. Ты смотришь на что-то и думаешь: “Ну, конечно, это нужно было делать именно так, почему же это заняло так много времени?”»