Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia

OpenAI уже неоднократно доказывала свою способность к сотрудничеству с другими технологическими компаниями, развёртывающими её продукты на основе искусственного интеллекта. Коммерческий успех OpenAI отзывается и на её партнёрах, обратило внимание агентство Bloomberg.

Накануне создатель ChatGPT провёл свою ежегодную конференцию для разработчиков, и лишь одно его упоминание других публичных компаний привело к росту их акций. Наиболее заметными примерами стали Figma (акции подорожали на 7,4 %), HubSpot (+2,6 %) и Salesforce (+2,3 %). Минимум по 7 % прибавили в цене компании из туристической отрасли Expedia и TripAdvisor, но они не смогли удержать своего успеха на бирже. Почти на 6 % подорожал производитель игрушек Mattel, но и его акции к окончанию торгов уже отыграли все изменения.

Большинство этих компаний были обозначены как партнёры, чьи приложения будут интегрированы в ChatGPT, недельная аудитория которого выросла до 800 млн человек. Куда более серьёзную сделку OpenAI заключила с AMD, чьи акции подорожали на 24 %, а рыночная капитализация прибавила $63 млрд.

Схожий эффект аналитики ранее заметили у Nvidia: когда её гендиректор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) упоминал на конференции GTC новых партнёров, их акции тоже росли. Это произошло с ценными бумагами Synopsys, Cadence и Ansys — все они изъявили готовность использовать новые ускорители семейства Blackwell для внедрения функций ИИ в свои продукты.

OpenAI с её оценкой в $500 млрд недавно оказалась крупнейшим стартапом в мире. Столь внушительные финансовые показатели, по мнению аналитиков, могут указывать на чрезмерную эйфорию инвесторов; бум ИИ всё чаще сравнивают с пузырём доткомов. Столь сильного влияния на акции других компаний не ожидал и гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). «Начало́ твориться что-то странное. Мы пытаемся понять, как приспособиться к этому миру, но это странно», — признался он.