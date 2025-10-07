Сегодня 07 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Jaguar Land Rover оправилась после авгус...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Jaguar Land Rover оправилась после августовской хакерской атаки и наконец-то возобновляет работу

Компания Jaguar Land Rover Automotive поэтапно возобновит работу своих заводов в Великобритании после многонедельного простоя, вызванного хакерским взломом её компьютерных систем, который привёл к параличу её глобальной производственной сети, сообщил Bloomberg.

Источник изображения: JLR

Источник изображения: JLR

Согласно заявлению компании, сборка двигателей и аккумуляторов на её заводах в Уэст-Мидлендсе возобновится в среду. В этот же день вновь начнут работать штамповочные цеха в Касл-Бромвиче, Хейлвуде и Солихалле, а также кузовной, окрасочный и логистический цеха, обеспечивающие функционирование глобальной производственной системы автопроизводителя.

По данным источников ресурса TheGuardian.com, на некоторых заводах JLR работники вернулись к работе в понедельник. Британский производитель надеется начать выпуск ограниченного количества автомобилей уже на этой неделе.

Правительство Великобритании пообещало предоставить экстренную гарантию по кредиту на сумму £1,5 млрд ($2 млрд), чтобы помочь JLR расплатиться с поставщиками, но, как утверждает TheGuardian.com, соглашение так и не было подписано.

Вместо этого, для ускорения платежей поставщикам, включая авансовые платежи для поддержки денежного потока, компания внедряет программу финансирования.

Из-за кибератаки в августе JLR была вынуждена отключить свои информационные системы и приостановить поставки и работу заводов по всему миру, включая предприятия в Великобритании, производящие около 1000 автомобилей в день, а также заводы в Китае, Индии, Бразилии и Словакии. Сбой затронул всю цепочку поставок JLR, из-за чего под угрозой оказались тысячи рабочих мест.

Приостановка производства и поставок дополнила череду проблем JLR, в числе которых повышение пошлин на её крупнейшем рынке США. Также вызвал критику её ребрендинг марки Jaguar, полностью приостановившей производство до тех пор, пока не будет готова новая полностью электрическая линейка автомобилей, что создало пробел в её портфеле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома
Более миллиона владельцев автомобилей Range Rover и Jaguar лишились возможности ремонта из-за хакерской атаки
Хакеры атаковали Jaguar Land Rover — производство автомобилей остановлено
Google представила ИИ-агента CodeMender — он самостоятельно устраняет уязвимости ПО
BYD по итогам прошедших трёх кварталов этого года опережает Tesla на 388 000 проданных электромобилей
Discord взломали: хакеры похитили личные данные пользователей и «немного» сканов паспортов
Теги: jaguar land rover, хакерская атака, автомобиль
jaguar land rover, хакерская атака, автомобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России отключили мобильный интернет для иностранных SIM и eSIM
В Windows 11 появилась долгожданная функция для систем с несколькими мониторами
OpenAI сделала общедоступным Codex — ИИ-алгоритм с динамическим мышлением для агентского программирования
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон
Бэкапов нет, работа стоит, надежд мало: 858 Тбайт правительственных данных безвозвратно утеряны из-за пожара в ЦОД в Южной Корее
«Вы передо мной в долгу», — Трамп вернулся в TikTok и сразу же обратился к молодёжи 23 мин.
Хакеры заявили о взломе Huawei и получении доступа к средствам разработки и исходному коду 42 мин.
Геймплейный трейлер подтвердил дату выхода PowerWash Simulator 2 — владельцев оригинальной игры в Steam ждёт приятный сюрприз 44 мин.
Илон Маск пообещал, что в 2026 году xAI выпустит «отличную игру, сгенерированную ИИ» 2 ч.
Аудитория скейтерского симулятора Skate превысила 15 млн игроков спустя три недели после выхода в раннем доступе 2 ч.
Браузер Microsoft Edge существенно «поумнеет» за счёт ИИ Copilot 3 ч.
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia 5 ч.
Олдскульное приключение Mina the Hollower не выйдет 31 октября — смесь Bloodborne, «Зельды» и Castlevania от авторов Shovel Knight задерживается 6 ч.
Консалтинговый гигант Deloitte вернёт австралийским властям часть средств за аналитику с фейковыми ИИ-цитатами 7 ч.
Gex, Road Rash, Doom и другие хиты: в Telegram появился эмулятор легендарной консоли Panasonic 3DO 7 ч.
Qualcomm приобрела Arduino — икону мира DIY-электроники 28 мин.
HMD выпустила телефон-звонилку Touch 4G с сенсорным экраном и расширенной функциональностью 46 мин.
«Билайн» и «Инфомаксимум» реализовали проект по оптимизации бизнес-процессов с Proceset 53 мин.
Проблемы Nvidia в Китае стали подарком местным разработчикам GPU — Moore Threads, MetaX и Cambricon 2 ч.
Jaguar Land Rover оправилась после августовской хакерской атаки и наконец-то возобновляет работу 2 ч.
Sony выкинула из комплекта поставки Xperia 10 VII кабель USB-C, и это может стать новым трендом 2 ч.
Прокладка подводного кабеля Chile-China Express до Китая ставит под вопрос суверенитет чилийских данных 2 ч.
Неудача Natron Energy не приведёт к краху индустрии натрий-ионных аккумуляторов 3 ч.
Нобелевская премия по физике присуждена за открытие квантового «транзистора» 3 ч.
Китайские компании укрепляют позиции на местном рынке ИИ-ускорителей — часть основана выходцами из AMD и NVIDIA 4 ч.