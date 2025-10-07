Jaguar Land Rover оправилась после августовской хакерской атаки и наконец-то возобновляет работу

Компания Jaguar Land Rover Automotive поэтапно возобновит работу своих заводов в Великобритании после многонедельного простоя, вызванного хакерским взломом её компьютерных систем, который привёл к параличу её глобальной производственной сети, сообщил Bloomberg.

Согласно заявлению компании, сборка двигателей и аккумуляторов на её заводах в Уэст-Мидлендсе возобновится в среду. В этот же день вновь начнут работать штамповочные цеха в Касл-Бромвиче, Хейлвуде и Солихалле, а также кузовной, окрасочный и логистический цеха, обеспечивающие функционирование глобальной производственной системы автопроизводителя.

По данным источников ресурса TheGuardian.com, на некоторых заводах JLR работники вернулись к работе в понедельник. Британский производитель надеется начать выпуск ограниченного количества автомобилей уже на этой неделе.

Правительство Великобритании пообещало предоставить экстренную гарантию по кредиту на сумму £1,5 млрд ($2 млрд), чтобы помочь JLR расплатиться с поставщиками, но, как утверждает TheGuardian.com, соглашение так и не было подписано.

Вместо этого, для ускорения платежей поставщикам, включая авансовые платежи для поддержки денежного потока, компания внедряет программу финансирования.

Из-за кибератаки в августе JLR была вынуждена отключить свои информационные системы и приостановить поставки и работу заводов по всему миру, включая предприятия в Великобритании, производящие около 1000 автомобилей в день, а также заводы в Китае, Индии, Бразилии и Словакии. Сбой затронул всю цепочку поставок JLR, из-за чего под угрозой оказались тысячи рабочих мест.

Приостановка производства и поставок дополнила череду проблем JLR, в числе которых повышение пошлин на её крупнейшем рынке США. Также вызвал критику её ребрендинг марки Jaguar, полностью приостановившей производство до тех пор, пока не будет готова новая полностью электрическая линейка автомобилей, что создало пробел в её портфеле.