«Вы передо мной в долгу», — Трамп вернулся в TikTok и сразу же обратился к молодёжи

Впервые после выборов 2024 года президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и вице-президент Джей Ди Вэнс (JD Vance) накануне вернулись в TikTok. Их продолжительное отсутствие на платформе объясняется борьбой администрации за продажу TikTok американским инвесторам.

В видеороликах, посвящённых перезапуску своих страниц, Трамп и Вэнс рассказали о недавнем решении одобрить американскую версию приложения — президент подписал указ о создании американского TikTok и выделил дополнительные 120 дней на заключение сделки. «Всей молодёжи в TikTok: я спас TikTok, так что вы передо мной в долгу», — заявил Трамп. «Рад вернуться в TikTok благодаря президенту Трампу! Следите за новостями из Белого дома, а может, даже за мемами про сомбреро», — написал на платформе Вэнс.

Страницы Трампа и Вэнеса оставались неактивными с ноября 2024 года — тогда они опубликовали короткие ролики с призывами к американцам выйти и проголосовать на президентских выборах. В свою первую бытность президентом Трамп обещал запретить TikTok из-за той угрозы, которую якобы представляет китайская соцсеть. Но когда стартовала кампания за переизбрание, он возобновил своё присутствие в TikTok — на платформе он вёл хронику своих митингов и предвыборных выступлений, что способствовало привлечению на свою сторону молодой аудитории. Вернувшись на пост главы государства, Трамп начал работать над сделкой по «спасению» приложения, и в первый свой рабочий день он снял блокировку с TikTok. Покупателями американского сегмента платформы, как ожидается, станут бизнесмен Лахлан Мёрдок (Lachlan Murdoch), основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) и основатель Dell Майкл Делл (Michael Dell).