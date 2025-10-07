Qualcomm приобрела Arduino — икону мира DIY-электроники

Qualcomm сегодня объявила о приобретении итальянской компании Arduino — производителя электроники, чьи недорогие программируемые платы и компьютеры широко используются стартапами, робототехническими лабораториями и широким кругом энтузиастов для создания прототипов. Представитель Qualcomm заявил, что Arduino станет независимым дочерним предприятием Qualcomm. Сумма сделки осталась неизвестной.

Эта сделка даёт Qualcomm прямой доступ к масштабному сообществу разработчиков и энтузиастов робототехники. Компания рассчитывает, что поглощение Arduino поможет ей завоевать их лояльность и признание. Продукты Arduino, в силу их низкой производительности, нельзя использовать для создания коммерческих продуктов, но они отлично подходят для экспериментов, тестирования новых идей, проверки концепций и творчества.

Когда некоторые из этих экспериментов приведут к созданию прототипов перспективных продуктов, Qualcomm планирует продавать их разработчикам свои чипы на коммерческой основе. «Вы начинаете двигаться к созданию прототипов, проверке концепций, и как только вы будете готовы, можно выходить на рынок, с чем мы, очевидно, хорошо знакомы», — пояснил генеральный менеджер Qualcomm по автомобильному, промышленному и встраиваемому интернету вещей (IoT) Накул Дуггал (Nakul Duggal).

Другой целью Qualcomm является стремление диверсифицировать бизнес, отказавшись от концентрации на мобильных чипах и модемах. В последнем квартале автомобильный и IoT-бизнес Qualcomm, включающий чипы, применяемые в промышленных и робототехнических продуктах, принёс компании в общей сложности 30 % от общей выручки.

До сих пор небольшим разработчикам было сложно получить доступ к чипам Qualcomm, поскольку они обычно поставляются большими партиями корпоративным заказчикам. В то же время конкурирующая Nvidia всего за $249 предлагает в розничной продаже комплекты для разработчиков робототехники. Компания считает проектирование и разработку роботов самой большой возможностью для роста компании после ИИ.

Дуггал сообщил, что в прошлом году Qualcomm приобрела две другие компании, Foundries.io и Edge Impulse, стремясь стать ближе к разработчикам робототехники. По его словам, Qualcomm рассчитывает на создание на базе своих чипов человекоподобных роботов, которые по уровню требований к ИИ схожи с беспилотными автомобилями.

Сегодня была анонсирована первая плата Arduino — Uno Q с чипом Qualcomm Dragonwing QRB2210. Этот процессор может работать под управлением Linux, поддерживает программное обеспечение Arduino и обладает возможностями машинного зрения. Цена новой платы находится в диапазоне от $45 до $55.

Платы, в настоящее время выпускаемые Arduino, используют менее производительные процессоры, которые не располагают поддержкой ИИ. Это чипы таких компаний, как STMicroelectronics, Renesas Electronics, Microchip и NXP Semiconductors. Qualcomm клятвенно заверила сообщество разработчиков Arduino, что не собирается вносить существенных изменений и продолжит производить и продавать эти платы. «Наш критерий успеха заключается в том, чтобы экосистема Arduino даже не ощутила смены владельца», — заверил Дуггал.