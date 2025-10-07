Представлен одноплатный компьютер Arduino UNO Q за $44 с процессором Qualcomm, поддержкой Linux и ИИ

Компания Qualcomm купила производителя одноплатных компьютеров Arduino. Первым плодом данного соглашения стал выпуск одноплатного компьютера Arduino UNO Q. Новинка построена на базе процессора Qualcomm, поддерживает операционную систему Linux и оснащена поддержкой ИИ. Функциональность продукта делает его ближе к одноплатным компьютерам Raspberry Pi, чем к предыдущим моделям линейки Arduino UNO.

«Это самая мощная плата Arduino UNO из всех благодаря гибридной архитектуре “двойного мозга”, как мы её называем, которая объединяет чип Qualcomm и микроконтроллер STM32U585 (MCU). Плата может работать под Linux Debian и Zephyr OS. Что ещё важнее, с Arduino UNO Q мы представляем Arduino App Lab — совершенно новый интегрированный опыт разработки, объединяющий разработку на микроконтроллере, микропроцессоре и графическом процессоре, а также интегрирующий традиционную разработку скетчей Arduino с программированием непосредственно в подсистеме Linux на Python, а также предлагающий интеграцию моделей искусственного интеллекта», — заявил Марчелло Маджончи (Marcello Majonchi), директор по продуктам Arduino.

В составе Arduino UNO Q используется процессор Qualcomm Dragonwing QRB2210, включающий четыре 64-битных ядра Arm Cortex-A53 с тактовой частотой до 2 ГГц, графический процессор Adreno с поддержкой 3D-ускорения и процессор обработки изображений (ISP), способный обрабатывать два 13-мегапиксельных или один 25-мегапиксельный видеопоток с частотой 30 кадров в секунду. Плата получила 2 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и eMMC-накопитель объёмом 16 Гбайт с предустановленной операционной системой на базе Debian. До конца года планируется выпуск версии Arduino UNO Q с 4/32 Гбайт памяти. Обе модели поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

В качестве сопроцессора здесь используется микроконтроллер STMicro STM32U585. Он включает в себя одно 32-битное ядро ​​Arm Cortex-M33 с тактовой частотой до 160 МГц, 768 Кбайт статической оперативной памяти (SRAM) и 2 Мбайт флэш-памяти. Именно он подключен к разъёмам формата Arduino UNO на верхней стороне платы, а чип Qualcomm обслуживает совершенно новую пару высокоплотных межплатных разъёмов на нижней стороне, которые будут совместимы с различными платами-носителями, включая плату-носитель дисплея, которая появится в ближайшем будущем.

На плате также расположены четыре управляемых RGB-светодиода, матрица 8×13 из синих светодиодов, совместимый с Qwiic разъём расширения I2C на 3,3 В постоянного тока, кнопочный переключатель с пользовательской адресацией и разъём удалённой отладки для микропроцессора. Плата поддерживает USB-камеры и видеовыход через альтернативный режим работы разъёма USB Type-C. Имеющийся разъём JMEDIA обеспечивает два входа MIPI Camera Serial Interface (CSI) и один выход MIPI Display Serial Interface (DSI). Среди других интерфейсов: аудиовход и аудиовыход, I2C, I3C, SPI, CAN, UART, PSSI и интерфейс ввода/вывода общего назначения (GPIO) с поддержкой аналого-цифрового преобразования (АЦП) и широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Доступ ко всему вышеперечисленному аппаратному обеспечению обеспечивается через новую среду разработки Arduino App Lab, которая заменяет существующую среду разработки Arduino IDE. Новая комплексная среда разработки предназначена как для работы с микроконтроллером (на языке C с поддержкой Wiring), так и с микропроцессором (на Python). Как пояснил Маджончи, её можно использовать в двух режимах: в традиционной привязанной среде разработки, в которой Arduino UNO Q подключается к хосту Microsoft Windows, Apple macOS или Linux через USB; или в полностью автономном режиме, в котором монитор, клавиатура и мышь подключаются напрямую к Arduino UNO Q, а среда App Lab запускается непосредственно на самом одноплатном компьютере. Правда, для этого пользователям потребуется подходящая док-станция USB Type-C, по крайней мере до тех пор, пока Arduino не выпустит плату-носитель с достаточным количеством интерфейсов.

У App Lab есть и третья возможность — интеграция с Edge Impulse, ещё одной недавно приобретённой дочерней компанией Qualcomm. «Arduino App Lab поставляется с десятками предустановленных примеров приложений. Также есть несколько предварительно обученных и интегрированных в качестве примеров моделей ИИ, которые также доступны в пользовательских приложениях […] и охватывают самые разные сценарии использования: от компьютерного зрения до распознавания звука, речи и обработки сигналов, что позволяет реализовать любые варианты использования — от домашней автоматизации до промышленной робототехники. Эти модели предоставлены нашим партнёром Edge Impulse. Разработчики также могут самостоятельно обучать свои модели благодаря активной интеграции с Edge Impulse», — рассказал Маджончи.

Arduino UNO Q продолжит традицию разработки Arduino с открытым исходным кодом: программное обеспечение будет доступно либо по взаимной лицензии GNU General Public License 3, либо по лицензии Mozilla Public License. Файлы схем и аппаратного обеспечения будут выпущены по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, которая включает возможность выпускать клоны и производные версии на коммерческой основе.

Arduino UNO Q уже доступен для заказа в вариантах 2/16 Гбайт памяти в магазине Arduino Store и у официальных реселлеров по цене $44. Поставки начнутся с 25 октября. Вариант 4/32 Гбайт памяти будет доступен для заказа в ноябре по цене $59 с перспективой доставки «к концу года».