Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них

Динамично растущая американская компания Nvidia не только нуждается в квалифицированных кадрах, привлекаемых из-за рубежа, но и была основана иммигрантом с Тайваня Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). Новейшие изменения в миграционной политике США он принял стойко, пообещав сотрудникам, что Nvidia продолжит покрывать расходы на выдачу рабочих виз H-1B, которые теперь могут превышать $100 000 на человека.

Источник изображения: Nvidia

Все сопутствующие расходы также будут покрываться компанией, как стало известно из внутренней рассылки Nvidia, попавшей в распоряжение ресурса Business Insider. Напомним, что после недавнего распоряжения президента США Дональда Трампа (Donald Trump) все заявки на первичную выдачу рабочих виз H-1B должны оплачиваться работодателями соискателей из расчёта $100 000 на человека плюс услуги адвоката и прочие расходы.

«Как один из многих иммигрантов в Nvidia, я осознаю, какие возможности мы нашли в Америке, и как они радикально поменяли наши жизни. И чудо Nvidia, построенное всеми вами, а также блестящими коллегами по всему миру — не было бы возможным без иммиграции», — пояснил основатель компании, который прибыл с Тайваня в США с родителями, будучи ещё ребёнком. По его словам, легальная иммиграция важна для обеспечения лидерства США в технологиях и идеях, в этом смысле он поддерживает недавние шаги американского президента. Впрочем, в одном из интервью после повышения тарифа на выдачу виз H-1B глава Nvidia всё же признался, что цена в $100 000 всё же немного высоковата. Тем более, что молодые компании пострадают от нововведений сильнее, чем крупные. Сама Nvidia с начала текущего года оплатила около 1500 виз данного типа для своих сотрудников, приехавших в США из-за рубежа, но по более щадящим ставкам.

Теги: nvidia, виза, сша, дженсен хуанг
