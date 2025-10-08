Сегодня 08 октября 2025
Apple высмеяла Windows 11 в 8-минутном рекламном ролике про «синий экран смерти»

Возникающий в результате серьёзного сбоя «Синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) в Windows 11 встречается не часто. Несмотря на это, Apple не упустила возможности высмеять тех, кто использует операционную систему Microsoft для работы в выпущенном на этой неделе рекламном ролике под названием «Аутсайдеры: BSoD (синий экран смерти)».

Источник изображений: Apple / YouTube

Источник изображений: Apple / YouTube

Примечательно, что речь идёт не о коротком рекламном ролике, а о 8-минутном видео. В нём участвуют сотрудники вымышленной команды разработчиков The Underdogs, посетившие выставку Container Con. Этот стартап планирует встретиться с крупным покупателем по имени Трев Смит (Trev Smith) и продать два миллиона экологически чистых сумок.

Однако планам стартапа мешает массовый сбой компьютеров, работающих под управлением Windows. Вся эта история, по всей видимости, является попыткой Apple напомнить потребителям о прошлогоднем масштабном сбое ПК с Windows, который произошёл после неудачного обновления ПО CrowdStrike. Тогда проблема с обновлением вывела из строя миллионы компьютеров в разных странах мира и привела к простою в работе множества компаний. Microsoft не была виновницей того сбоя, но, очевидно, что Apple хочет убедить людей в том, что компьютеры с Windows часто выходят из строя и демонстрируют BSoD.

На протяжении всего ролика появляются элементы Apple. В какой-то момент можно услышать звонок от чьей-то мамы по Apple Watch, а также увидеть людей, которые используют функцию Find My для поиска потерянного iPhone. Постепенно акцент сюжета смещается в сторону ПК. Мы видим людей, которые в панике бегают по выставочному залу. Пространство вокруг будто окрашивается в синий цвет из-за того, что компьютеры с Windows выходят из строя, и на экранах появляется BSoD.

Внезапно рекламный ролик становится драматичным, поскольку люди волнуются и впадают в панику. На этом фоне авторы ролика шутят, что «мир стал синим», потому что Windows 11 повсеместно вышла из строя. При этом один стенд на выставке продолжает работать, поскольку там используются компьютеры с macOS.

Один из участников выставки звонит эксперту по безопасности, который объясняет, почему macOS является лучшим вариантом, чем Windows 11. Например, в macOS средства защиты задействуют API Apple Endpoint Security, благодаря чему приложения не имеют доступа на уровне ядра. «Самые важные части операционной системы защищены от модификации сторонним программным обеспечением или вредоносными программами, что, вероятно, и произошло с этими компьютерами», — утверждает эксперт, добавляя, что компьютеры с macOS надёжно защищены.

Если быть честным, то по сравнению с macOS или iOS платформа Windows действительно значительно более открытая. Это даёт больше возможностей сторонним приложениям. Если вернуться к упомянутому масштабному сбою в прошлом году, то очевидно, что его бы не произошло, если бы приложения для Windows не имели доступа на уровне ядра. Тем не менее, Microsoft стремится совершенствовать средства доставки антивирусных решений, имеющих доступ к ядру Windows.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windows 11, bsod, macos, apple, microsoft
