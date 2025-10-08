Сегодня 08 октября 2025
«Билайн Big Data & AI» и IVA Technologies займутся совместной разработкой ИИ-продуктов

«Билайн Big Data & AI» — команда по работе с большими данными и ИИ в ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и IVA Technologies подписали на форуме «Финополис-2025» соглашение о стратегическом партнёрстве, которое позволит объединить усилия для развития цифровых продуктов на базе ИИ для корпоративных коммуникаций и исследования новых возможностей использования ИИ-агентов для разных отраслей в России.

Источник изображения: «Билайн Big Data & AI»

Источник изображения: «Билайн Big Data & AI»

Планы компаний включают внедрение ИИ для управления клиентским опытом и работой сотрудников. В рамках партнёрства компании займутся реализацией двух проектов: решение для анализа качества обслуживания в кол-центрах на основе полного цикла взаимодействия с клиентом, и система для оценки климата в коллективе, а также вовлечённости сотрудников на основе метаданных о коммуникациях.

Также будут осуществляться совместные исследования в области генеративного ИИ и коммуникаций нового поколения, в частности, по изучению возможности создания «Цифрового двойника команды» — ИИ-модели, которая имитирует работу команды и позволяет прогнозировать результаты проектов при изменениях в составе сотрудников, распределении задач или коммуникациях. Наряду с этим компании оценят возможности использования генеративного ИИ для автоматизации корпоративных коммуникаций. Также будет вестись разработка специализированных ИИ-ассистентов для ретейла, финансового сектора и телекома, обученных на обезличенных корпоративных данных.

Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам «Билайна» отметил, что разработка инновационных цифровых продуктов требует синергии разностороннего опыта и технологий. По его словам, партнёрство с IVA не только поможет ускорить внедрение ИИ-решений, но и позволит заложить фундамент для новых форм корпоративного взаимодействия, «где ИИ будет надёжным партнёром в управлении проектами и коммуникациями».

В свою очередь, Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, выразил уверенность, что совместные проекты откроют новые возможности для рынка за счёт новых ИИ-решений, в которых технологии органично интегрированы с бизнес-процессами.

Теги: билайн, ии, iva technologies, россия
