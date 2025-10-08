Китайские поставщики кремниевых пластин скоро начнут вытеснять мировых лидеров

Долгое время в лидером области производства основных исходных материалов для микросхем была Япония, но сейчас её начали вытеснять с мирового рынка китайские конкуренты, в том числе Eswin. Так, 12-дюймовые пластины традиционно продаются по цене $60–80, но китайские поставщики просят за них $40, а то и ниже, пишет Nikkei Asia.

Ценовая война — не единственный фактор роста для китайских компаний. BOE Technology Group, крупнейший в мире производитель дисплеев, обратился к своим поставщикам чипов драйверов для экранов с призывом использовать для их выпуска кремниевые пластины местного производства. Начать переход на китайские пластины власти страны призвали и крупнейших местных производителей других чипов, в том числе SMIC, Hua Hong, ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC) — это требование распространяется не только на китайских производителей, но и на любых других игроков, которые хотят работать с Китаем.

Кремниевые пластины служат основой для большинства микросхем. На этом рынке долгое время доминировали японские Shin-Etsu Chemical и Sumco, тайваньская GlobalWafers, немецкая Siltronic и южнокорейская SK Siltron. Но когда США начали преследовать Huawei и SMIC, флагманов полупроводниковой промышленности Китая, Пекин решил ускорить локализацию всех звеньев в цепочке поставок чипов. Ключевым шагом в этом процессе стало появление собственных производителей кремниевых пластин. Ранее аналитики Goldman Sachs подсчитали, что к 2025 году китайские поставщики смогут удовлетворить 45 % местного спроса на 12-дюймовые кремниевые пластины, а к 2027 году этот показатель превысит 50 %. Темпы развития этого направления превышают ожидаемые, особенно в отношении микросхем прошлых поколений — по оценкам Bernstein Research, в сегменте 12-дюймовых пластин Китай уже обеспечил себя более чем на 50 %, а в сегменте 8-дюймовых — более чем на 80 %.

У крупных производителей поводов для беспокойства пока нет — они продолжают выполнять обязательства по многолетним контрактам, заключённым во время беспрецедентного дефицита чипов в эпоху пандемии, когда можно было устанавливать высокие цены. Текущие спотовые цены из-за слабого макроэкономического спроса уже снизились; когда сроки действия долгосрочных контрактов истекут, поменяться могут и фактические цены — и лидеры рынка рискуют оказаться на грани борьбы за выживание. В рамках этих контрактов пластины поставляются по ценам до $80–90, а спотовые цены на них сократились до $50–60.

В плане 14-й пятилетки Китая производство кремниевых пластин обозначено как ключевой приоритет в решении задачи о самодостаточности, и власти страны предлагают стимулы для их выпуска: например, отменены пошлины на ввоз материалов для строительства чистых комнат и оборудования для изготовления 8-дюймовых и более крупных пластин. Благодаря мерам господдержки местные производители сейчас думают не о прибылях, а о том, как завоевать долю рынка — даже в условиях жёсткой конкуренции. Эта стратегия уже вывела Китай в лидеры по производству светодиодов, ЖК-дисплеев и солнечных панелей: сначала наращиваются производственные мощности, затем увеличивается доля рынка и, наконец, проводится консолидация для определения способных выжить игроков.

Одновременно Китай быстро наращивает мощности по производству чипов, которые используются в широком спектре продукции от электроники и бытовой техники до автомобилей и оборонных систем. В итоге мировые производители чипов вынуждены сокращать издержки и переходить на более дешёвые кремниевые пластины. Второй по величине тайваньский полупроводниковый подрядчик UMC разослал своим поставщикам письмо с призывом с 2026 года снизить цены на 15 %.

Одним из наиболее заметных новичков в этом сегменте является Xi'an Eswin Material Technology — специализирующееся на производстве пластин подразделение Eswin Technology. В 2019 году Ван Дуншэн (Wang Dongsheng), который ранее основал и превратил BOE в ключевого поставщика дисплеев для Apple и Huawei, перешёл на работу в Eswin Technology, провёл в ней реорганизацию и определил долгосрочные стратегии, в том числе укрепление бизнеса по производству пластин. Сейчас это крупнейший в Китае производитель кремниевых пластин, который, однако, ещё не вышел на прибыль. В этом году компания планирует выйти на шанхайскую биржу STAR Market — местный аналог американской Nasdaq. По состоянию на конец прошлого года Eswin контролировала около 7 % мирового производства 12-дюймовых пластин и являлась ведущим их поставщиком для большинства новых заводов по производству чипов в Китае. В целом на страну приходятся 15 % мирового производства этих компонентов, подсчитали в Bernstein — уже в 2026 году показатель всей страны вырастет до одной трети, и только на Eswin придутся 10 % мирового рынка.

Ключевыми клиентами компании являются как местные производители микросхем, в том числе SMIC и Hua Hong, так и мировые производители зрелых чипов UMC, GlobalFoundries и Powerchip. По итогам 2024 года чистый убыток Eswin составил 737,6 млн юаней (103,6 млн) при выручке 2,12 млрд юаней ($297,65 млн) — в 2023 году выручка была 1,47 млрд юаней ($206,39 млн). Производство пластин требует значительных инвестиций, и выход на безубыточную работу занимает несколько лет, пояснили в Eswin; в компании также не забывают о геополитических рисках и стремятся максимально использовать местное сырьё и оборудование.

Среди других местных производителей пластин значатся National Silicon Industry Group (6 % мирового рынка), Zhonghuan Advanced и Hangzhou Lion Microelectronics. National Silicon Industry Group и Hangzhou Lion также по итогам 2024 года отчитались об убытках; Zhonghuan Advanced не является публичной компанией. Пока, указывают в отраслевой ассоциации SEMI, мировые производители используют китайские пластины для тестовых запусков, а не массового производства, но вскоре это может измениться. Первыми приход Китая на этот рынок ощутят не крупные бренды, а мелкие производители пластин, говорят аналитики, и для производства передовых чипов может потребоваться продукция другого класса. Впрочем, недооценивать деловые качества китайцев нельзя. «Большинство игроков продаёт продукцию, пока она генерирует свободный денежный поток, без оглядки на себестоимость производства. У них свои законы джунглей. Откровенно говоря, возможно, грядёт игра на выбывание, и пристегнуть ремни нужно всем», — заявил аналитик Bernstein Дэвид Дай (David Dai).