«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов

Китайская цензура в соцсетях вышла на новый уровень: теперь здесь стремятся подавить не только политическое инакомыслие. Предметом воздействия стало общественное настроение — теперь наказаниям подвергаются блогеры и инфлюенсеры, чьи пессимистические публикации вызывают широкий резонанс в стране, которая даёт своим гражданам всё меньше поводов для оптимизма, пишет New York Times.

Недавно власти наказали двух блогеров, выступавших за то, чтобы меньше работать и меньше подвергать себя стрессу; инфлюенсера, который заявил, что с финансовой точки зрения выгоднее не жениться и не заводить детей; а также автора комментариев, который настаивал, что Китай отстаёт от западных стран по качеству жизни. Учётные записи этих пользователей, двое из которых имели десятки миллионов подписчиков были заблокированы.

В конце сентября Государственная канцелярия интернет-информации КНР запустила двухмесячную кампанию, направленную на удаление материалов, которые разжигают «чрезмерно пессимистические настроения», сеют панику или пропагандируют пораженческие идеи, например, о бесполезности тяжёлого труда. «В действительности все мы испытываем усталость и тревогу из-за работы и жизни, но эти настоящие эмоции заслуживают уважения и не должны намеренно усиливаться ради трафика. Интернет — не свалка для негатива», — говорится в материале государственной телекомпании CCTV.

Чиновники по всему миру пытаются понять, как не допустить, чтобы социальные сети разжигали недовольство и поляризацию мнений, которые могут перерасти в реальное насилие. Китайский интернет-регулятор сформулировал свою кампанию в схожем ключе, выразив обеспокоенность по поводу сообщений, разжигающих разногласия, и материалов прямых эфиров, содержащих насилие. В последние годы молодёжь всё чаще говорит об отказе участвовать в «крысиных бегах» в пользу минимализма в жизни, отказа от целей в жизни и в пользу «забвения». В конце сентября за пропаганду этих идей были заблокированы страницы двух популярных блогеров — подписаться на них теперь нельзя.

Пекин обеспокоен тем, что такой пессимизм не только мешает гражданам быть продуктивными членами общества, но и может перерасти в критику властей. Местные органы власти и администрации платформ немедленно приступили к выполнению распоряжений регулятора. В городе Чжэнчжоу в отношении двух пользователей соцсетей провели расследование за изображение города в нелестном свете. В Сиане пятерых пользователей соцсетей наказали за «распространение недостоверной информации» о ценах на жильё и положении на рынке недвижимости. Популярная платформа микроблогов Weibo на минувшей неделе сообщила о блокировке более 1200 страниц, владельцы которых «распространяли слухи» об экономике и государственных программах социального обеспечения.

Интернет-регулятор обязал администрации платформ удалять публикации, в которых отдельные новостные события используются для указания на широкие социальные проблемы. Такие комментарии осуждаются ведомством как «злонамеренное искажение» фактов, подпитывающее цинизм по отношению к обществу. Жители страны часто публикуют такие материалы, чтобы выплеснуть разочарование, поделиться своими страхами и задать другим не всегда удобные вопросы. Цензуре подвергли обсуждения причин смерти известного актёра, который, по официальной версии, погиб в результате несчастного случая — в соцсетях допустили, что это могло быть самоубийство. За публикации об этом актёре заблокировали более 1500 учётных записей.

Китайские СМИ преподнесли кампанию как попытку наказать тех, кто торгует отчаяньем ради кликов. «Дети не слушаются родителей. Мужчин окружают меркантильные женщины. Женщины оказываются в заложницах у неверных мужчин. На работу выходит немотивированная молодёжь», — приводит примеры таких публикаций CCTV. Подобные истории СМИ называют делом рук «эмоциональных хищников», которые паразитируют на самых мрачных историях, чтобы привлечь к себе внимание.

Администрации нескольких соцсетей заблокировали учётные записи ставшего знаменитостью авторемонтника, который публиковал видеоролики, освещающие бедность и неравенство в Китае — блогера обвинили в «поклонении Западу». Он стал известным, когда придумал условное обозначение классового неравенства: богатые ассоциируются с владельцами техники Apple, бедные — с пользователями Android. В итоге само слово «Android» стало прилагательным. Так, «Android-компьютер» — это компьютер очень низкого класса. «Android-дом» — дом с плохой звукоизоляцией, неудачной планировкой и плохим освещением.

Газета «Жэньминь жибао» (Renmin Ribao) открыто написала, что кампания ясно дала понять: платформы больше не могут позволять бесконтрольно распространенять пессимизм.