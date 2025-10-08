Ninja Gaiden 4, Baldur’s Gate, новая игра от создателей Psychonauts и многое другое: Microsoft раскрыла первые новинки Game Pass после подорожания

Компания Microsoft представила первую волну новинок для подписчиков Game Pass с момента недавнего подорожания тарифов Game Pass Ultimate и PC Game Pass, а также раскрыла список игр, покидающих библиотеку сервиса.
С сегодняшнего дня, 8 октября, в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass стал доступен симулятор супермаркета с бесхитростным названием Supermarket Simulator для ПК и консолей.
Завтра, 9 октября, до Game Pass (Ultimate, Premium, PC) доберутся ремастеры культовых RPG от BioWare — Baldur’s Gate: Enhanced Edition и Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition в версиях для ПК.
На следующей неделе Game Pass пополнят сразу восемь игр:
- кинематографичный хоррор The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight для PC, Xbox Series X и S — 14 октября в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
- роглайк на выживание Ball x Pit для ПК и консолей — 15 октября вместе с релизом в Game Pass Ultimate и PC Game Pass;
- платформер The Grinch: Christmas Adventures для ПК и консолей — 15 октября в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
- приключенческий экшен Eternal Strands для PC, Xbox Series X и S — 15 октября в Game Pass Premium (уже в Ultimate и PC);
- ролевой роглайк He is Coming (Game Preview) для ПК — 15 октября в Game Pass Premium (уже в Ultimate и PC);
- хардкорный слешер Ninja Gaiden 2 Black для PC, Xbox Series X и S — 15 октября в Game Pass Premium (уже в Ultimate и PC);
- вдохновлённая средневековыми легендами MMO-песочница Pax Dei для PC — 16 октября вместе с полноценным релизом в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
- приключенческая игра Keeper от Double Fine Productions (серия Psychonauts) для PC, Xbox Series X и S — 17 октября вместе с релизом в Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
Кроме того, 21 октября в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass дебютирует олдскульный вампирский вестерн Evil West для PC и консолей. В этот же день состоится релиз Ninja Gaiden 4.
Первая за 13 лет новая номерная игра прославленной серии слешеров, Ninja Gaiden 4 со дня премьеры будет доступна в Game Pass Ultimate и PC Game Pass на PC, Xbox Series X и S.
Что касается игр на выбывание, то 15 октября Game Pass покинут три проекта для ПК и консолей: приключенческая головоломка Cocoon, кооперативная песочница Core Keeper и боевик Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed.
