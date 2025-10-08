Сегодня 08 октября 2025
Synology отменила запрет на жёсткие диск...
Synology отменила запрет на жёсткие диски WD и Seagate в своих новых NAS

Компания Synology официально отказалась от политики, ограничивавшей использование в её NAS-устройствах только проприетарных жёстких дисков. Напомним, в апреле сообщалось, что для полной совместимости с NAS-системами серии Plus модельного ряда 2025 года потребуются накопители под брендом Synology.

Источник изображения: Synology

Источник изображения: Synology

Теперь вышедшее обновление DiskStation Manager 7.3 снимает эти ограничения и позволяет полноценно использовать жёсткие диски WD Red, Seagate IronWolf и любые другие NAS-модели совместимых HDD в устройствах Synology DiskStation 2025 года.

В линейку NAS-устройств Synology 2025 года входят двухдисковые DiskStation DS225+ и DS725+, четырёхдисковые DS425+ и DS925+, а также модели для энтузиастов — DS1525+ и DS1825+. Снятие ограничений распространяется только на NAS-устройства для жёстких дисков и лишь на модели 2025 года. Устройства с накопителями M.2 SSD по-прежнему поддерживают только фирменные модули Synology.

Представитель компании подтвердил снятие ограничений в беседе с журналистами Android Central: «Synology сотрудничает с производителями накопителей, чтобы расширить ассортимент сертифицированных носителей, предлагая более надёжные решения. Тем временем NAS-серии DiskStation Plus, Value и J модельного ряда 2025 года под управлением DSM 7.3 будут поддерживать установку и создание пулов хранения с использованием сторонних накопителей. В сочетании с существующей поддержкой миграции DSM обеспечит пользователям большую гибкость в управлении системами хранения».

Помимо снятия ограничений для жёстких дисков, обновление DSM 7.3 включает новые функции в Synology Drive, модерацию электронной почты в MailPlus и обновления безопасности. Synology явно прислушалась к отзывам пользователей, отказавшись от прежней политики, а возможность использовать накопители WD и Seagate в последних моделях NAS возвращает модели DiskStation 2025 года в число привлекательных конкурентных решений.

Теги: synology, nas, жёсткий диск
