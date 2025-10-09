Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Discord сообщил об утечке удостоверений ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Discord сообщил об утечке удостоверений личности 70 000 пользователей

Платформа Discord сообщила, что в результате взлома стороннего провайдера технической поддержки персональные данные около семи десятков тысяч пользователей могли быть скомпрометированы, включая фотографии документов, удостоверяющих личность. Инцидент произошёл в системе Zendesk, которую компания использовала для обработки обращений, связанных с подтверждением возраста.

Источник изображения: appshunter.io/Unsplash

Источник изображения: appshunter.io/Unsplash

Представитель Discord Ну Векслер (Nu Wexler) заявил изданию The Verge, что сообщения о якобы утечке 2,1 миллиона фотографий и 1,5 терабайта данных являются неточными и используются злоумышленниками в целях вымогательства. По его словам, речь идёт не о взломе самой платформы Discord, а о компрометации стороннего поставщика услуг поддержки. Из всех пострадавших аккаунтов по всему миру компания идентифицировала примерно 70 000 пользователей, чьи официальные удостоверений личности могли быть раскрыты — эти изображения использовались поставщиком для рассмотрения апелляций, связанных с возрастом. Векслер подчеркнул, что Discord не намерен выплачивать вымогаемые средства и уже прекратил сотрудничество с пострадавшим вендором.

Компания заявила, что работает с правоохранительными органами, регуляторами по защите данных и внешними экспертами по кибербезопасности. Кроме того, на прошлой неделе платформа также сообщила, что в ходе инцидента могли быть скомпрометированы имена, логины пользователей, адреса электронной почты, последние четыре цифры номеров кредитных карт и IP-адреса. Все пользователи, которых коснулась проблема, получили уведомления.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов
Meta✴ представила новые функции Reels в Facebook✴, чтобы сделать сервис более похожим на TikTok
В Threads появились «Сообщества» для общения по интересам
У Gemini обнаружили уязвимость с подменой символов, но Google решила ничего не делать
С начала года северокорейские хакеры украли криптовалюты на $2 млрд — это рекорд
Steam и Riot Games отключили миллионы игроков из-за мощнейшей DDoS-атаки
Теги: discord, безопасность данных, социальные сети, утечка данных
discord, безопасность данных, социальные сети, утечка данных
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Synology отменила запрет на жёсткие диски WD и Seagate в своих новых NAS
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
Discord сообщил об утечке удостоверений личности 70 000 пользователей 10 мин.
В Steam открылось тестирование Valor Mortis от разработчиков Ghostrunner — ролевого боевика от первого лица в духе Dark Souls и BioShock 9 ч.
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven 11 ч.
Ninja Gaiden 4, Baldur’s Gate, новая игра от создателей Psychonauts и многое другое: Microsoft раскрыла первые новинки Game Pass после подорожания 12 ч.
«Билайн Big Data & AI» и IVA Technologies займутся совместной разработкой ИИ-продуктов 12 ч.
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов 12 ч.
Еврокомиссия выделит €1 млрд на внедрение ИИ в десяти отраслях 13 ч.
Демоны, титаны и невообразимые ужасы: новый геймплейный трейлер Painkiller показал, почему в чистилище веселее с друзьями 13 ч.
Российский рынок IaaS и PaaS отметился 30-проценным ростом с начала года 14 ч.
Разработчик Baldur’s Gate 3 бросил тень на план Илона Маска «сделать игры снова великими» с помощью ИИ 17 ч.
TAG Heuer перешла на собственную ОС и сделала умные часы совместимыми с iPhone 2 ч.
Астрономы зафиксировали пролёт астероида на рекордно низкой высоте от Земли 2 ч.
IDC: Мировой рынок ПК показал рост благодаря переходу на Windows 11 2 ч.
Tesla отложила планы по массовому выпуску роботов Optimus в этом году 2 ч.
С начала недели акции AMD выросли в цене на 43 %, подогреваемые сделкой с OpenAI 2 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — октябрь 2025 года 5 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame MatriX10 Ultra: работает за троих 7 ч.
xAI привлёк $20 млрд на покупку ускорителей NVIDIA для Colossus 2 — $2 млрд инвестировала сама NVIDIA 7 ч.
Blue Origin совершила 15-й запуск корабля New Shepard с шестью туристами 7 ч.
Спутниковая группировка Starlink теряет по спутнику в день — они сгорают в атмосфере или падают на Землю 8 ч.