Астрономы зафиксировали пролёт астероида на рекордно низкой высоте от Земли

Небольшой астероид пролетел мимо Земли на расстоянии, меньшем, чем высота орбит большинства спутников, сообщили представители космических агентств. Объект под названием 2025 TF прошёл 1 октября над Антарктидой всего в 265 милях (около 426 километров) от поверхности планеты, что сопоставимо с высотой орбиты Международной космической станции.

По данным Европейского космического агентства (ESA), размер астероида составляет от 3,2 до 9,8 футов (от 0,98 до 2,99 метра), и он не представлял серьёзной угрозы для Земли. Однако, по оценке агентства, при входе в атмосферу он мог бы создать болид, а при достижении поверхности стать метеоритом. Астрономы обнаружили объект лишь спустя несколько часов после его пролёта. Первыми его зафиксировали в рамках финансируемого NASA проекта Catalina Sky Survey, а вскоре после этого его наблюдали специалисты Отдела планетарной обороны ESA (ESA Planetary Defence Office), сообщает ABC News.

Представители ESA отметили, что «обнаружение объекта метрового масштаба в безграничной тьме космоса, когда его местоположение ещё не определено с высокой точностью, является впечатляющим достижением», добавив, что это наблюдение позволило установить расстояние и время сближения с Землёй. Согласно данным NASA, следующий пролёт астероида 2025 TF мимо Земли ожидается лишь в апреле 2087 года.

Интересно, что уже на следующий день после этого события, 2 октября, другой небольшой астероид под названием 2025 TQ2 пролетел над Канадой на расстоянии около 3014 миль (примерно 4850 километров), сообщило издание EarthSky со ссылкой на Центр малых планет (Minor Planet Center).

Космические агентства отслеживают тысячи околоземных объектов, однако к потенциально опасным астероидам относят лишь те, чей диаметр превышает 152 метра и которые приближаются к Земле ближе чем на 4,65 миллиона миль (7,48 миллиона километров), согласно Центру исследований околоземных объектов NASA. Уточняется, что за период с 23 по 28 сентября, по данным того же центра, 10 астероидов пролетели мимо Земли на расстоянии, меньшем, чем расстояние до Луны.