Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Астрономы зафиксировали пролёт астероида...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Астрономы зафиксировали пролёт астероида на рекордно низкой высоте от Земли

Небольшой астероид пролетел мимо Земли на расстоянии, меньшем, чем высота орбит большинства спутников, сообщили представители космических агентств. Объект под названием 2025 TF прошёл 1 октября над Антарктидой всего в 265 милях (около 426 километров) от поверхности планеты, что сопоставимо с высотой орбиты Международной космической станции.

Источник изображения: NASA

На схеме показано, насколько близко астероид 2025 TQ2 приблизился к Земле . Источник изображения: NASA

По данным Европейского космического агентства (ESA), размер астероида составляет от 3,2 до 9,8 футов (от 0,98 до 2,99 метра), и он не представлял серьёзной угрозы для Земли. Однако, по оценке агентства, при входе в атмосферу он мог бы создать болид, а при достижении поверхности стать метеоритом. Астрономы обнаружили объект лишь спустя несколько часов после его пролёта. Первыми его зафиксировали в рамках финансируемого NASA проекта Catalina Sky Survey, а вскоре после этого его наблюдали специалисты Отдела планетарной обороны ESA (ESA Planetary Defence Office), сообщает ABC News.

Представители ESA отметили, что «обнаружение объекта метрового масштаба в безграничной тьме космоса, когда его местоположение ещё не определено с высокой точностью, является впечатляющим достижением», добавив, что это наблюдение позволило установить расстояние и время сближения с Землёй. Согласно данным NASA, следующий пролёт астероида 2025 TF мимо Земли ожидается лишь в апреле 2087 года.

Интересно, что уже на следующий день после этого события, 2 октября, другой небольшой астероид под названием 2025 TQ2 пролетел над Канадой на расстоянии около 3014 миль (примерно 4850 километров), сообщило издание EarthSky со ссылкой на Центр малых планет (Minor Planet Center).

Космические агентства отслеживают тысячи околоземных объектов, однако к потенциально опасным астероидам относят лишь те, чей диаметр превышает 152 метра и которые приближаются к Земле ближе чем на 4,65 миллиона миль (7,48 миллиона километров), согласно Центру исследований околоземных объектов NASA. Уточняется, что за период с 23 по 28 сентября, по данным того же центра, 10 астероидов пролетели мимо Земли на расстоянии, меньшем, чем расстояние до Луны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные NASA задумались о ядерном ударе по угрожающему Луне астероиду
Hayabusa2 может не суметь взять пробы с астероида 1998 KY26: учёные обсчитались с размерами тела
Межзвёздная комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
Blue Origin совершила 15-й запуск корабля New Shepard с шестью туристами
Спутниковая группировка Starlink теряет по спутнику в день — они сгорают в атмосфере или падают на Землю
AST SpaceMobile перехватила клиента у Starlink — компания обеспечит видеозвонки через спутник для Verizon
Теги: космос, nasa, астероиды, 2025 tf
космос, nasa, астероиды, 2025 tf
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Synology отменила запрет на жёсткие диски WD и Seagate в своих новых NAS
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
Discord сообщил об утечке удостоверений личности 70 000 пользователей 10 мин.
В Steam открылось тестирование Valor Mortis от разработчиков Ghostrunner — ролевого боевика от первого лица в духе Dark Souls и BioShock 9 ч.
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven 11 ч.
Ninja Gaiden 4, Baldur’s Gate, новая игра от создателей Psychonauts и многое другое: Microsoft раскрыла первые новинки Game Pass после подорожания 12 ч.
«Билайн Big Data & AI» и IVA Technologies займутся совместной разработкой ИИ-продуктов 12 ч.
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов 12 ч.
Еврокомиссия выделит €1 млрд на внедрение ИИ в десяти отраслях 13 ч.
Демоны, титаны и невообразимые ужасы: новый геймплейный трейлер Painkiller показал, почему в чистилище веселее с друзьями 13 ч.
Российский рынок IaaS и PaaS отметился 30-проценным ростом с начала года 14 ч.
Разработчик Baldur’s Gate 3 бросил тень на план Илона Маска «сделать игры снова великими» с помощью ИИ 17 ч.
TAG Heuer перешла на собственную ОС и сделала умные часы совместимыми с iPhone 2 ч.
Астрономы зафиксировали пролёт астероида на рекордно низкой высоте от Земли 2 ч.
IDC: Мировой рынок ПК показал рост благодаря переходу на Windows 11 2 ч.
Tesla отложила планы по массовому выпуску роботов Optimus в этом году 2 ч.
С начала недели акции AMD выросли в цене на 43 %, подогреваемые сделкой с OpenAI 2 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — октябрь 2025 года 5 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame MatriX10 Ultra: работает за троих 7 ч.
xAI привлёк $20 млрд на покупку ускорителей NVIDIA для Colossus 2 — $2 млрд инвестировала сама NVIDIA 7 ч.
Blue Origin совершила 15-й запуск корабля New Shepard с шестью туристами 7 ч.
Спутниковая группировка Starlink теряет по спутнику в день — они сгорают в атмосфере или падают на Землю 8 ч.