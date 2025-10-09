Сегодня 09 октября 2025
Основатель Xiaomi заявил, что спрос на смартфоны серии 17 пока превышает ожидания

Представители Xiaomi и сторонние аналитики вскоре после анонса смартфонов Xiaomi 17 по-разному оценивали их рыночные перспективы, но на этой неделе основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) в социальной сети Weibo заявил, что первые итоги продаж устройств нового семейства превосходят ожидания.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Отдельно президент компании Лю Вэйбин (Lu Weibing) извинился перед покупателями за недостаточное количество доступных для приобретения смартфонов. Второго октября он заявил, что за неделю после выхода смартфонов серии Xiaomi 17 было продано более миллиона экземпляров, и это превзошло собственные ожидания руководства компании.

Представляя эти смартфоны, руководство Xiaomi подчёркивало, что оно будет «во многих сферах превосходить iPhone 17». Выделялись тонкий корпус и продвинутая система камер, которая оптимизирована для работы с фотографиями против источников света. Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) предположил, что вместо ожидаемых 10 млн смартфонов новой серии Xiaomi удастся продать не более 8 млн штук. При неблагоприятном стечении обстоятельств семейство Xiaomi 17 может разойтись даже меньшим тиражом, чем предшествующее Xiaomi 15, которое нашло около 8 млн покупателей.

По итогам второго квартала Xiaomi занимала четвёртое место на китайском рынке смартфонов с долей 15,7 %, тогда как Huawei лидировала с 18,1 % рынка, а Apple довольствовалась пятым местом с 14,4 %. В силу близости позиций Apple и Xiaomi конкуренция между ними обретает особую остроту, особенно с учётом выхода новых поколений смартфонов флагманского уровня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
xiaomi, xiaomi 17, xiaomi 17 pro, xiaomi 17 pro max, смартфоны
