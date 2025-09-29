Куо предрёк Xiaomi 17 провал — поставки урезаны, а спасти положение могут только скидки

Согласно оценкам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), продажи смартфонов серии Xiaomi 17 могут оказаться ниже, чем у прошлогодней серии Xiaomi 15, не оправдав ожиданий компании. Что интересно, Xiaomi специально сдвинула сроки выхода новинок, чтобы оказать конкуренцию смартфонам Apple iPhone 17 в премиальном сегменте.

«Мои последние отраслевые исследования указывают на значительное сокращение поставок серии Xiaomi 17 — примерно на 20 % (по сравнению с первоначальным целевым показателем в 10 млн устройств). Если не будут предприняты меры по ценам и маркетингу, общий объём поставок 17-й серии может упасть ниже 8 млн устройств, как это произошло с серией 15», — указал аналитик в записке для инвесторов.

Аналитик объяснил сложившуюся ситуацию более слабым, чем ожидалось, спросом на базовую модель. Вместо того чтобы обеспечить более половины продаж (50–55 %), смартфон Xiaomi 17 покрывает лишь 15–20 % реализации. «Хотя на модели Pro Max и Pro поступили дополнительные заказы, они не полностью компенсируют сокращение заказов на базовый смартфон Xiaomi 17», — отметил Минг-Чи Куо.

Кроме того, в отличие от предыдущих лет, спрос на базовую модель iPhone 17 от Apple на китайском рынке оказался выше ожиданий благодаря ряду инноваций, включая частоту обновления дисплея 120 Гц. Такое конкурентное давление также сказалось на продажах модели Xiaomi 17.

Аналитик отметил, что если продажи серии Xiaomi 17 в период «Золотой недели», приуроченной ко Дню независимости Китая, не вырастут, компания может прибегнуть к снижению цен на отдельные модели для увеличения общего объёма поставок премиальной линейки.

Куо уточнил, что этот прогноз актуален только для Китая, где Xiaomi занимает около 15 % рынка премиальных смартфонов. На международном рынке, как ожидается, будут представлены Xiaomi 17 и, по слухам, Xiaomi 17 Ultra.