В iFixit докопались, как работают волноводы в Meta✴ Ray-Ban Display, и поняли, что отремонтировать очки невозможно

Инженеры iFixit изучили очки дополненной реальности Meta✴ Ray-Ban Display и сделали два вывода: устройство отличает передовая конструкция проекционного дисплея, но ремонтопригодность очков практически нулевая — не получится заменить даже аккумулятор.

Аккумулятор очков дополненной реальности оказался самым очевидным их слабым местом. При ёмкости 960 мА·ч он предлагает около шести часов автономной работы в «смешанном режиме использования». Если человек носит очки целый день, то до вечера их, возможно, придётся минимум один раз подзарядить, и каждый цикл немного сокращает срок службы батареи. Заменить её крайне сложно — она расположена внутри дужки, дужка держится на клее, а не защёлке, и чтобы её вскрыть, понадобятся «тепло, терпение и удача».

Уникальным технологическим решением оказалась конструкция дисплея дополненной реальности. Meta✴ отказалась от полупроводниковых и органических светодиодов в пользу расположенного в правой дужке ЖК-проектора Omnivision OP03010 типа LCoS (Liquid Crystal on Silicon) с разрешением 600 × 600 пикселей — подобные проекторы использовались в очках Google Glass и Magic Leap. В отличие от привычных ЖК-дисплеев, изображение здесь формируется на отражении, а не пропускании света. Свет от трёх светодиодов попадает на зеркало, на котором расположены жидкие кристаллы — под воздействием электричества они поворачиваются и меняют отражённый свет, формируя пиксельное изображение. Это изображение проходит через систему линз и зеркал, после чего попадает на поляризационный фильтр, который уже направляет его в волновод — а волновод уже встроен в линзу.

Волновод и является тем уникальным решением, которое отличает Meta✴ Ray-Ban Display от других очков дополненной реальности. Конструкцию этого «геометрического» волновода разработала израильская компания Lumus. Это тонкая многослойная стеклянная пластина, встроенная в линзу очков. На неё поступает изображение от расположенного в дужке проектора — оно проходит по «отражающему коридору» и направляется непосредственно на зрачок пользователя, которому кажется, что картинка висит прямо в воздухе перед глазом. Использовавшиеся в очках дополненной реальности предыдущих поколений волноводы имели два заметных недостатка: радужные артефакты у изображения с дисплея и свечение, которое видно внешнему наблюдателю — окружающие всегда могли разглядеть, что экран в линзе активен. У «геометрического» волновода изображение всегда чёткое и без артефактов, а активность дисплея со стороны не видна.

Немецкая компания Schott за день до выхода Meta✴ Ray-Ban Display объявила о том, что ей в партнёрстве с Lumus удалось первой в мире наладить массовое производство линз с такими волноводами. Уникальность конструкции — её слабое место. Подобные линзы могут стоить очень недёшево, и в iFixit допустили, что эти очки компания продаёт себе в убыток даже при цене $800. И заменить их при появлении трещины или царапины на линзе не получится — только покупать новые очки.

Из прочих технических характеристик инженеры отметили наличие процессора Qualcomm Snapdragon AR1, 32 Гбайт на встроенном накопителе и 2 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Аккумулятор, микрофоны и динамики открытого типа расположены в левой дужке, и в iFixit отметили высокое качество звука через эти динамики — но и они оказались также впаяны, и при выходе из строя заменить их не получится. Инженеры сделали вывод, что очки дополненной реальности Meta✴ Ray-Ban Display действительно представляют собой уникальное устройство, но обращаться с ним придётся бережно, потому что ремонту, тем более своими силами, оно практически не подлежит.