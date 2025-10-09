Южноафриканский суд поддержал решение арбитража РФ о взыскании с Google 10 млрд рублей

Верховный суд Южно-Африканской республики (ЮАР) принял решение в поддержку исполнения московского арбитража в пользу российского подразделения Google по делу о банкротстве. Ордер уже опубликовали и 1 октября направили для исполнения шерифу (аналог судебного пристава-исполнителя).

Эту информацию подтвердил партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян и директор юридической фирмы Pagel Schullenburg, представляющей интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл», Зане Хартман. В рамках дела о банкротстве российского подразделения Google конкурсный управляющий Валерий Таляровский в апреле прошлого года подал заявление об оспаривании сделки по выплате должником в лице ООО «Гугл» дивидендов в адрес своей материнской компании Google International LLC на основании п.2 ст.61.2 закона о банкротстве.

Оспариваемый платёж провели уже после вступления в законную силу принятого московским арбитражем решения обязать Google разблокировать канал НАО «Царьград-медиа» на принадлежащем Google сервисе YouTube в 2021 году. «Этот судебный акт предусматривал начисление судебной неустойки, избежать уплаты которой Google пыталась, обнуляя свой счёт под видом уплаты дивидендов за границу», — пояснил Зурабян.

Конкурсный управляющий требовал обязать Google вернуть в конкурсную массу полученную сумму дивидендов и связанную с выплатой дивидендов сумму налогов в размере 10 млрд рублей. После рассмотрения заявления конкурсного управляющего Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Таляровского в полном объёме. В рамках признания и приведения в исполнение судебного акта Таляровский подал соответствующие заявления в суды десятка юрисдикций в Африке, Южной Америке, Азии и Европе.

В августе нынешнего года Верховный суд ЮАР рассмотрел заявление Таляровского и после проведения слушаний вынес приказ о наложении ареста на все активы Google в юрисдикции страны. Этим же приказом суд подтвердил полномочия Таляровского действовать от имени ООО «Гугл» в рамках данного процесса. Таким образом, это стало первым решением об исполнении в иностранной юрисдикции в пользу российского подразделения Google. «Мы ожидаем, что активы ответчиков (иностранный Google) будут подвергнуты аресту во всех юрисдикциях, учитывая правовой характер взыскания», — добавил Зурабян.