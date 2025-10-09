Создатели Hyper Light Drifter и Solar Ash свернут разработку Hyper Light Breaker спустя девять месяцев в раннем доступе

Кооперативный экшен-роглайт Hyper Light Breaker стартовал в раннем доступе лишь несколько месяцев назад, а разработчики из американской студии Heart Machine (Hyper Light Drifter, Solar Ash) уже сворачивают производство.

Представитель Heart Machine в заявлении порталу Game Developer подтвердил, что студия заканчивает работу над Hyper Light Breaker и увольняет ряд сотрудников — это вторая волна сокращений в компании с прошлой осени.

По словам Heart Machine, решение о расставании с «талантливыми членами команды» было непростым, но необходимым и «единственным доступным путём в сложившихся обстоятельствах».

«Хотя этот путь и предполагает завершение проекта, он отражает факторы за пределами нашего контроля, включая сдвиги в финансировании, корпоративное консолидирование и неопределённую обстановку, с которыми сталкиваются многие небольшие студии вроде нашей», — заявили в Heart Machine.

Студия заверила, что «глубоко благодарна» всем затронутым новой волной увольнений (им обещают помочь с поиском новой работы), и пообещала продолжить делать видеоигры силами «небольшой основной команды».

Hyper Light Breaker стартовала 14 января в раннем доступе Steam, где получила 3,1 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 64 %). По всей видимости, в полноценный релиз игра всё-таки выйдет, но не в том виде, в каком её изначально задумывали.

Помимо Hyper Light Breaker, в разработке у Heart Machine находится приключенческий экшен-платформер Possessor(s). При поддержке издательства Devolver Digital его собираются выпустить на PC (Steam) и PS5 уже 11 ноября.