Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Создатели Hyper Light Drifter и Solar As...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Создатели Hyper Light Drifter и Solar Ash свернут разработку Hyper Light Breaker спустя девять месяцев в раннем доступе

Кооперативный экшен-роглайт Hyper Light Breaker стартовал в раннем доступе лишь несколько месяцев назад, а разработчики из американской студии Heart Machine (Hyper Light Drifter, Solar Ash) уже сворачивают производство.

Источник изображений: Heart Machine

Источник изображений: Heart Machine

Представитель Heart Machine в заявлении порталу Game Developer подтвердил, что студия заканчивает работу над Hyper Light Breaker и увольняет ряд сотрудников — это вторая волна сокращений в компании с прошлой осени.

По словам Heart Machine, решение о расставании с «талантливыми членами команды» было непростым, но необходимым и «единственным доступным путём в сложившихся обстоятельствах».

Hyper Light Breaker не смогла повторить успех Hyper Light Drifter

Hyper Light Breaker не смогла повторить успех Hyper Light Drifter

«Хотя этот путь и предполагает завершение проекта, он отражает факторы за пределами нашего контроля, включая сдвиги в финансировании, корпоративное консолидирование и неопределённую обстановку, с которыми сталкиваются многие небольшие студии вроде нашей», — заявили в Heart Machine.

Студия заверила, что «глубоко благодарна» всем затронутым новой волной увольнений (им обещают помочь с поиском новой работы), и пообещала продолжить делать видеоигры силами «небольшой основной команды».

Possessor(s)

Possessor(s)

Hyper Light Breaker стартовала 14 января в раннем доступе Steam, где получила 3,1 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 64 %). По всей видимости, в полноценный релиз игра всё-таки выйдет, но не в том виде, в каком её изначально задумывали.

Помимо Hyper Light Breaker, в разработке у Heart Machine находится приключенческий экшен-платформер Possessor(s). При поддержке издательства Devolver Digital его собираются выпустить на PC (Steam) и PS5 уже 11 ноября.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Адский ритм-шутер Metal: Hellsinger останется последней игрой The Outsiders — Funcom закрывает студию, но разработчики не сдаются
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии»
Геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Possessor(s) — стильного боевика от авторов Hyper Light Drifter
Уволенные Microsoft ветераны The Elder Scrolls Online основали Sackbird Studios, чтобы создавать «незабываемые» игры без оглядки на инвесторов
Осовремененная версия популярного квеста Syberia получила новый сюжетный трейлер
Netflix анонсировала «совершенно новый способ игры», который выведет веселье на новый уровень — видеоигры для телевизоров
Теги: hyper light breaker, heart machine, экшен, роглайт, увольнения
hyper light breaker, heart machine, экшен, роглайт, увольнения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
В Сбербанке началось массовое сокращение IT-специалистов, которое объясняют внедрением ИИ 20 мин.
ИИ-браузер Dia стал доступен всем пользователям macOS 36 мин.
Южноафриканский суд поддержал решение арбитража РФ о взыскании с Google 10 млрд рублей 39 мин.
Создатели Hyper Light Drifter и Solar Ash свернут разработку Hyper Light Breaker спустя девять месяцев в раннем доступе 2 ч.
Microsoft заключила партнёрское соглашение с Гарвардом — Copilot прокачают в области медицины 3 ч.
Уволенные Microsoft ветераны The Elder Scrolls Online основали Sackbird Studios, чтобы создавать «незабываемые» игры без оглядки на инвесторов 3 ч.
Осовремененная версия популярного квеста Syberia получила новый сюжетный трейлер 3 ч.
Salesforce не будет платить выкуп хакерам, укравшим из её базы данные 39 клиентов, включая Toyota и FedEx 3 ч.
Netflix анонсировала «совершенно новый способ игры», который выведет веселье на новый уровень — видеоигры для телевизоров 5 ч.
Discord сообщил об утечке удостоверений личности 70 000 пользователей 10 ч.
Круговая порука: всё больше аналитиков опасаются формирования «пузыря» на рынке ИИ 7 мин.
МТС полностью прекратит обслуживание сетей 3G в 2027 году 24 мин.
Китай наладил выпуск детских игрушек с ИИ и готовится к мировой экспансии 25 мин.
И целого триллиона мало: OpenAI заявляет, что готовит новые мегасделки для расширения инфраструктуры ИИ 30 мин.
Совокупная пропускная способность международных интернет-соединений достигла 1835 Тбит/с 2 ч.
Китай ограничил экспорт своих чипов и полупроводникового оборудования — ради «национальной безопасности» 3 ч.
Блоки питания MSI MAG GLS 80 Plus Gold получили платиновый рейтинг Cybnetics 3 ч.
AMD обгонит Nvidia по техпроцессам: в ускорителях Instinct MI450 будут использоваться 2-нм чипы, а в Rubin — нет 3 ч.
Alibaba займётся созданием интеллектуальных роботов на базе ИИ-моделей Qwen 3 ч.
Huawei попыталась продать свои ИИ-чипы Ascend в ОЭА, пока США тянули с поставками ускорителей NVIDIA на Ближний Восток 3 ч.