Уровень проникновения архитектуры RISC-V на рынке достиг 25 % — намного быстрее, чем все ожидали

Уровень проникновения чипов на базе открытого стандарта RISC-V уже достиг 25 %, заявляют в организации RISC-V International. Эту оценку они планируют представить на саммите RISC-V в Северной Америке, который пройдёт в конце месяца. Аналитики из SHD Group тоже готовят собственные оценки доли RISC-V и намерены озвучить их на том же событии.

RISC-V — это архитектура команд (ISA) с открытым стандартом. Её разработка стартовала в 2014 году. Архитектура ISA определяет, каким образом программное обеспечение общается с процессором — какие инструкции он может выполнять. И Arm, и RISC-V принадлежат к семейству RISC (Reduced Instruction Set Computing), но различаются в деталях, что влияет на выбор архитектуры в том или ином проекте. Сегодня архитектура Arm доминирует в мобильных устройствах и в некоторых ноутбуках.

То, что доля RISC-V уже приближается к 25 %, может стать неожиданным сигналом для рынка. При этом пока неясно, идет ли речь о рынке микропроцессоров в целом или об узких сегментах, где RISC-V уже активно применяется — например, в микроконтроллерах для IoT и автомобильной электронике.

В прошлом году аналитики Omdia прогнозировали, что к 2030 году доля RISC-V во всём полупроводниковом секторе составит 25 %, а объём поставок — 17 млрд чипов. По оценкам SHD Group, к 2031 году число выпускаемых чипов RISC-V превзойдет 21 млрд, а доход — $2 млрд. RISC-V International связывает этот рост с применением архитектуры в периферийной ИИ-инфраструктуре — небольшие локальные центры обработки данных, ориентированные на ближайших пользователей, а не централизованные облака.

Ключевое отличие RISC-V в открытости: рабочие группы и компании могут использовать и развивать его без лицензионных отчислений или контрактов с управляющим органом. В отличие от этого, Arm зарабатывает на лицензировании ISA и архитектур ядер процессоров, предоставляя производителям поддержку и взимая роялти за использование.

Полная картина оценки рынка RISC-V будет представлена 21 октября на саммите в Санта-Кларе, штат Калифорния. Среди докладчиков заявлены представители Google, AWS и NASA. Кроме того, недавно Meta✴ приобрела компанию Rivos, которая работает с графическими процессорами на базе RISC-V. Meta✴ также ведёт разработку ИИ-ускорителя на этой архитектуре, чтобы уменьшить зависимость от внешних поставщиков.