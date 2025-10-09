Сегодня 09 октября 2025
Человечество приняло ИИ быстрее, чем интернет

Утверждение, что искусственный интеллект присутствует повсюду, сегодня воспринимается как аксиома, и журналисты Financial Times решили оценить, насколько быстро общество принимает новую технологическую парадигму — оказалось, что интернет внедрялся медленнее.

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

OpenAI отметила, что примерно каждый десятый человек в мире хотя бы раз пользовался ChatGPT — всего за три года число пользователей сервиса выросло с нуля до 800 млн. Для сравнения, интернет прошёл этот путь более чем за 13 лет. Да, ИИ начал распространяться на готовой инфраструктуре, но он делает это вчетверо быстрее.

Стремительно меняются сферы применения ИИ-ботов: в середине 2024 года 53 % пользователей ChatGPT были частными лицами и 47 % — сотрудниками организаций; сейчас это соотношение изменилось до 73 % / 27 %, то есть люди всё чаще пользуются ИИ в повседневной жизни. Meta развернула своего ИИ-помощника на платформах соцсетей, в мессенджерах и умных очках — его аудитория достигла 1 млрд пользователей в месяц.

Обзоры от ИИ в поисковой выдаче Google ежемесячно читают 2 млрд человек по всему миру; 70 % людей пользуются ИИ-помощниками в офисной и почтовых службах компании. Интересующаяся компьютерами и программированием аудитория предпочитает чат-бот Anthropic Claude, который специализируется на научных вопросах. Аудитория Microsoft Copilot достигла 100 млн пользователей в месяц.

Географическое распределение пользователей ИИ в основном предсказуемо, но здесь есть неожиданные лидеры. Активнее всего этими сервисами пользуются в странах с высоким проникновением интернета — в Сингапуре и ОАЭ — власти последней страны даже обеспечили всем местным жителям бесплатный доступ к ChatGPT Plus. Второй в общем зачёте является Европа, где проникновение ИИ варьируется по странам и составляет от 27 % до 45 %; в США показатели немного ниже. Исследователи Microsoft указали, что существует взаимосвязь между долей пользователей ИИ и ВВП страны. В среднем по миру проникновение ИИ составляет около 28 %.

Отмечается рост «теневого ИИ» — ситуации, при которой сотрудники компании пользуются инструментами ИИ, не уведомив об этом начальство или не получив у него одобрения. Организации не всегда могут оперативно внедрить ИИ в рабочий процесс, поэтому подобные инициативы часто задерживаются на стадии пилотных проектов; иногда в компаниях не верят, что ИИ способен повысить производительность труда. В СМИ и технологических сферах уже наметились некоторые признаки связанных с ИИ перемен. Но в большинстве случаев это скорее рабочий инструмент, чем полная замена человеку, хотя Anthropic Claude всё чаще используется для автоматизации целых последовательностей задач.

Массовое развёртывание ИИ оказывает влияние на образ мышления человека — так, с появлением GPS люди стали утрачивать чувство направления. В Массачусетском технологическом институте провели эксперимент, разделив добровольцев на три категории: одни не пользуются ИИ вообще, другие применяют его как рабочий инструмент, третьи пользуются им активно. У последней группы отмечено развитие «когнитивного долга», то есть неспособности быстро и в полной мере освоить результаты работы ИИ; отмечено также «снижение навыков обучения».

В Google отмечают, что Gemini и подобные сервисы призваны лишь упростить работу пользователей, а в OpenAI решили пойти дальше и представили режим обучения для ChatGPT — ИИ предлагает пользователям пошаговые инструкции, а не готовые решения задач, чтобы способствовать развитию логического мышления. Пользователям чат-ботов учёные рекомендовали прорабатывать черновики и идеи самостоятельно и использовать ИИ в качестве помощника, а не собственной замены — иначе это может войти в привычку, избавиться от которой будет непросто.

