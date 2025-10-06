ChatGPT достиг 800 млн пользователей в неделю — плюс 60 % всего за полгода

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) сообщил в понедельник, что число еженедельно активных пользователей ChatGPT достигло 800 млн, что свидетельствует о продолжающемся росте популярности ИИ-чат-бота среди потребителей, разработчиков и предприятий по всему миру.

Впечатляющий рост ChatGPT происходит на фоне стремления OpenAI получить как можно больше ИИ-чипов и построить как можно более мощную ИИ-инфраструктуру. В августе OpenAI заявила, что приближается к 700 млн еженедельно активных пользователей. К концу марта их количество составляло 500 млн.

«Сегодня 4 млн разработчиков работают с OpenAI. Более 800 млн человек используют ChatGPT каждую неделю, и мы обрабатываем более 6 млрд токенов в минуту через API. Благодаря всем вам ИИ превратился из того, с чем люди просто играют, в то, что люди создают каждый день», — сказал Альтман.

Альтман сделал заявление во время основного доклада на Дне разработчиков OpenAI, где также были представлены новые инструменты для создания приложений в ChatGPT и построения более сложных агентных систем.

«Это позволит создать новое поколение интерактивных, адаптивных и персонализированных приложений, с которыми можно общаться», — отметил Альтман, представляя новые продукты.

ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года и практически сразу же продемонстрировал беспрецедентный рост числа пользователей, став ведущим потребительским продуктом на основе ИИ, а также одним из самых быстрорастущих онлайн-сервисов в истории. Недавно инструмент был расширен новой функцией ChatGPT Pulse, предоставляющей пользователям персонализированные утренние сводки.

OpenAI, по-прежнему юридически зарегистрированная как некоммерческая организация, в четверг стала самой дорогой частной компанией в мире после частной продажи акций на сумму $6,6 млрд. Она оценивается в $500 млрд. Компания продолжает активно выпускать новые продукты. На прошлой неделе OpenAI представила новую версию инструмента для создания видео Sora вместе с сопутствующей социальной сетью. На той же неделе компания совместно с Stripe сообщила об интеграции онлайн-шоппинга в диалоговое окно ChatGPT.