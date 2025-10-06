AMD нашла клиента на миллионы ИИ-чипов Instinct — они лягут в основу новых дата-центров OpenAI на 6 ГВт

Стартап OpenAI не стесняется расширять перечень своих партнёров, даже если это противоречит их взаимным интересам. Не ограничиваясь стратегическим сотрудничеством с Nvidia, компания сегодня объявила о заключении соглашения с AMD о строительстве центров обработки данных общей мощностью 6 ГВт.

Соглашение подразумевает, что AMD будет снабжать OpenAI собственными ускорителями вычислений Instinct нескольких поколений подряд. Первая фаза совместного проекта подразумевает строительство ЦОД на основе Instinct MI450 мощностью 1 ГВт, которое начнётся во второй половине 2026 года. В дальнейшем сотрудничество будет распространено и на последующие поколения ускорителей AMD Instinct.

В пресс-релизе отмечается, что OpenAI и AMD ради лучшей реализации проектов будут заблаговременно делиться друг с другом своими стратегическими планами. Сотрудничество компаний началось ещё на стадии проектирования Instinct MI300X и MI350X. Оно является обоюдовыгодным, по словам представителей компаний.

Самое интересное, что AMD в рамках сделки предоставит OpenAI право купить собственные акции. В общей сложности OpenAI сможет приобрети до 160 млн акций AMD за несколько этапов. Первая сделка по покупке акций сможет быть осуществлена по итогам введения в строй вычислительных мощностей в 1 ГВт. Условием сделки также является достижение неких целевых показателей по стоимости акций AMD. Со стороны OpenAI также подразумеваются обязательства с точки зрения технических разработок и реализации коммерческих проектов.

Главы AMD и OpenAI выразили надежду, что их сотрудничество поможет создать одну из самых производительных инфраструктур ИИ, а также пойдёт на пользу обеим компаниям. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) сослался на лидерство AMD в сфере создания высокопроизводительных ускорителей вычислений в качестве одного из залогов успеха совместно реализуемых проектов. По словам финансового директора AMD Джин Ху (Jean Hu), сотрудничество с OpenAI обеспечит компанию десятками миллиардов долларов выручки, а вторая сторона получит возможность расширить свою вычислительную инфраструктуру. Удельный доход на акцию AMD по итогам этого сотрудничества также должен вырасти.

«Мы очень рады сотрудничеству с OpenAI с области предоставления вычислительных мощностей для искусственного интеллекта в огромных масштабах, — заявила доктор Лиза Су (Lisa Su), председатель совета директоров и главный исполнительный директор AMD. — Это партнёрство объединяет лучшее из того, что есть у AMD и OpenAI, создавая настоящие взаимовыгодные отношения, которые позволят реализовать самые амбициозные проекты в области ИИ и продвинет вперёд всю экосистему искусственного интеллекта».

«Это партнёрство — важный шаг на пути к созданию вычислительных мощностей, необходимых для полного раскрытия потенциала искусственного интеллекта, — сказал Сэм Альтман (Sam Altman), соучредитель и генеральный директор OpenAI. — Лидерство AMD в области высокопроизводительных чипов позволит нам ускорить прогресс и быстрее донести преимущества передового ИИ до всех».