OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять крупных ЦОД для ИИ-мегапроекта Stargate в США

В самом начале второго президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) было объявлено, что консорциум инвесторов поможет OpenAI за ближайшие несколько лет построить в США центры обработки данных общей стоимостью $500 млрд. Недавно три участника мегапроекта Stargate заявили о планах по строительству пяти новых ЦОД.

Непосредственно стартап OpenAI выбрал три географические точки на карте США для строительства соответствующего количества центров обработки данных. Один появится в Техасе, второй в Нью-Мексико, а месторасположение третьего пока определено весьма размыто — указывается лишь «один из штатов на Среднем Западе». Площадку в Техасе OpenAI будет расширять при непосредственном участии Oracle, поэтому последняя тем самым тоже демонстрирует своё активное содействие реализации проекта.

Ещё два ЦОД будут строиться OpenAI при поддержке японской корпорации SoftBank и её родственной структуры. Эти центры обработки данных расположатся в Огайо и Техасе соответственно, причём один разместится в печально известном Лордстауне, где так и не смогла наладить сборку электромобилей по контракту тайваньская компания Foxconn. Примерно в течение полутора лет мощность этих ЦОД будет доведена до 1,5 ГВт. Площадка в Огайо начнёт функционировать в следующем году.

Все перечисленные инициативы в сочетании с проектами, реализуемыми при участии CoreWeave, позволят увеличить вычислительную мощность ЦОД в рамках проекта Stargate почти до 7 ГВт, и потребуют вложения более $400 млрд в течение ближайших трех лет, по данным OpenAI. Изначально планировалось, что Stargate позволит создать на территории США вычислительные кластеры общей мощностью 10 ГВт. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил: «ИИ сможет достичь поставленных целей, только если мы обеспечим его вычислительными мощностями». Он добавил, что компания будет прилагать максимальные усилия к развитию инфраструктуры, но при этом мир всегда будет испытывать нехватку вычислительных мощностей. Новые проекты OpenAI и партнёров позволят создать в США около 25 000 рабочих мест.

Отмечается, что OpenAI и партнёры будут привлекать заёмные денежные средства для закупки ускорителей вычислений для указанных ЦОД. По мнению представителей компании, недавняя сделка с Nvidia на $100 млрд призвана повысить доверие инвесторов к масштабным инициативам стартапа, а также облегчить получение необходимых кредитов. Сейчас услугами OpenAI, создающей большие языковые модели и покорившей весь мир своим ChatGPT, еженедельно пользуются 700 млн человек.