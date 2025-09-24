Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять крупных ЦОД для ИИ-мегапроекта Stargate в США

В самом начале второго президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) было объявлено, что консорциум инвесторов поможет OpenAI за ближайшие несколько лет построить в США центры обработки данных общей стоимостью $500 млрд. Недавно три участника мегапроекта Stargate заявили о планах по строительству пяти новых ЦОД.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Непосредственно стартап OpenAI выбрал три географические точки на карте США для строительства соответствующего количества центров обработки данных. Один появится в Техасе, второй в Нью-Мексико, а месторасположение третьего пока определено весьма размыто — указывается лишь «один из штатов на Среднем Западе». Площадку в Техасе OpenAI будет расширять при непосредственном участии Oracle, поэтому последняя тем самым тоже демонстрирует своё активное содействие реализации проекта.

Ещё два ЦОД будут строиться OpenAI при поддержке японской корпорации SoftBank и её родственной структуры. Эти центры обработки данных расположатся в Огайо и Техасе соответственно, причём один разместится в печально известном Лордстауне, где так и не смогла наладить сборку электромобилей по контракту тайваньская компания Foxconn. Примерно в течение полутора лет мощность этих ЦОД будет доведена до 1,5 ГВт. Площадка в Огайо начнёт функционировать в следующем году.

Все перечисленные инициативы в сочетании с проектами, реализуемыми при участии CoreWeave, позволят увеличить вычислительную мощность ЦОД в рамках проекта Stargate почти до 7 ГВт, и потребуют вложения более $400 млрд в течение ближайших трех лет, по данным OpenAI. Изначально планировалось, что Stargate позволит создать на территории США вычислительные кластеры общей мощностью 10 ГВт. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил: «ИИ сможет достичь поставленных целей, только если мы обеспечим его вычислительными мощностями». Он добавил, что компания будет прилагать максимальные усилия к развитию инфраструктуры, но при этом мир всегда будет испытывать нехватку вычислительных мощностей. Новые проекты OpenAI и партнёров позволят создать в США около 25 000 рабочих мест.

Отмечается, что OpenAI и партнёры будут привлекать заёмные денежные средства для закупки ускорителей вычислений для указанных ЦОД. По мнению представителей компании, недавняя сделка с Nvidia на $100 млрд призвана повысить доверие инвесторов к масштабным инициативам стартапа, а также облегчить получение необходимых кредитов. Сейчас услугами OpenAI, создающей большие языковые модели и покорившей весь мир своим ChatGPT, еженедельно пользуются 700 млн человек.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Совместный проект Nvidia и OpenAI потребует энергию 10 ядерных реакторов
Китай построит гигантский ИИ-суперкомпьютер в ответ на американский мегапроект Stargate
OpenAI купит у Oracle вычислительные мощности для развития ИИ за баснословные $300 млрд
GoPro представила стабилизатор Fluid Pro AI с ИИ-трекером — для камер и смартфонов за $230
Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси
Дженсен Хуанг: сделка с OpenAI не навредит другим клиентам Nvidia
Теги: softbank, oracle, openai, ии, stargate
softbank, oracle, openai, ии, stargate
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Жуткий хоррор OD от Кодзимы заставит игроков «наложить в штаны» от страха — новый трейлер
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений
Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр 7 ч.
ChatGPT обманом заставили пройти CAPTCHA — интернет могут наводнить фейковые публикации от ИИ 7 ч.
«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска 8 ч.
Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android 9 ч.
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский 9 ч.
Закрытая «бета» файтинга 2XKO по League of Legends продлится всего месяц — Riot объявила дату выхода игры в раннем доступе 11 ч.
ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров 12 ч.
Microsoft запустила программу Windows AI Labs для тестирования будущих ИИ-функций 12 ч.
Sony подтвердила слухи о сентябрьской презентации State of Play: где, когда и что покажут 12 ч.
ИИ придумает новое мороженое для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo 13 ч.
OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять крупных ЦОД для ИИ-мегапроекта Stargate в США 56 мин.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 G815 (2025): капитан Производительность 6 ч.
GoPro представила стабилизатор Fluid Pro AI с ИИ-трекером — для камер и смартфонов за $230 7 ч.
Впервые в космос полетит экипаж из выпускников и сотрудников одного университета, но невысоко и в основном за свой счёт 10 ч.
GoPro анонсировала экшн-камеру Lit Hero со встроенной подсветкой за $270 11 ч.
Oracle назначила сразу двух гендиректоров 13 ч.
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309 13 ч.
BloombergNEF: ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричество 13 ч.
РСК и «ХайТэк» представили ПАК с российскими ИИ-ускорителями LinQ HPQ 14 ч.
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора 14 ч.