Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Nvidia вложит $100 млрд в OpenAI — и пол...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia вложит $100 млрд в OpenAI — и получит их обратно за ИИ-ускорители Vera Rubin

Компании Nvidia и OpenAI объявили о заключении партнёрства, в рамках которого производитель графических ускорителей инвестирует $100 млрд в разработчика больших языковых моделей. OpenAI планирует построить несколько центров обработки данных (ЦОД) стоимостью сотни миллиардов долларов, где будут использоваться ИИ-ускорители от Nvidia.

Источник изображения: CNBC

Источник изображения: CNBC

В заявлении компаний сказано, что OpenAI намерена построить несколько дата-центров на базе ИИ-ускорителей Nvidia общей потребляемой мощностью 10 гигаватт электроэнергии. Всё чаще в качестве единицы измерения мощности ИИ-кластеров используют именно гигаватты.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в беседе с журналистами CNBC заявил, что 10 гигаватт эквивалентны от 4 до 5 млн графических ускорителей. Именно столько видеокарт компания планирует выпустить суммарно в этом году и это «вдвое больше, чем в прошлом году». «Это гигантский проект», — добавил Хуанг во время совместного интервью с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) и президентом компании Грегом Брокманом (Greg Brockman).

На этом фоне стоимость акций Nvidia выросла на 4 %, что мгновенно увеличило рыночную капитализацию компании примерно на $170 млрд до почти $4,5 трлн. Партнёрство компаний, которое Хуанг охарактеризовал как «монументальное по масштабам», подчёркивает тесную связь между Nvidia и OpenAI, двумя крупнейшими движущими силами недавнего бума искусственного интеллекта. Спрос на графические ускорители Nvidia резко вырос, когда OpenAI выпустила ИИ-бота ChatGPT в 2022 году.

«Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI, а затем OpenAI возвращает эти деньги обратно Nvidia. Мне кажется, это будет крайне выгодно для Дженсена [Хуанга]», — считает управляющий партнёр Requisite Capital Management Брин Токингтон (Bryn Talkington).

Это также подчёркивает масштабность проекта с учётом того, сколько ускорителей Nvidia может потребоваться OpenAI для разработки ИИ-моделей следующего поколения. OpenAI уже сталкивалась с нехваткой вычислительных мощностей для обеспечения потребностей своих клиентов. По данным компании, алгоритмы OpenAI еженедельно используют более 700 млн человек по всему миру.

«Вам стоит ожидать многого от нас в ближайшие месяцы. Есть три вещи, которые OpenAI должна сделать хорошо: мы должны провести отличные исследования в сфере ИИ, мы должны создавать продукты, которые люди хотят использовать, и мы должны найти решение этой беспрецедентной задачи с инфраструктурой», — сказал во время интервью Сэм Альтман.

Компании сообщили, что инвестиции Nvidia будут поступать «поэтапно» по мере строительства инфраструктуры, и что Nvidia станет «предпочтительным» поставщиком ускорителей и сетевого оборудования для OpenAI. Напомним, в настоящее время Nvidia доминирует на рынке ИИ-ускорителей, но сталкивается с растущей конкуренцией со стороны AMD и облачных провайдеров, которые ведут разработку собственных чипов и систем для их объединения в кластеры.

Во время встречи с инвесторами в августе Хуанг сообщил, что строительство ЦОД мощностью 1 гигаватт обходится в сумму от $50 до $60 млрд, из которых около $35 млрд тратится на ИИ-ускорители Nvidia. Первый этап инвестиций Nvidia в OpenAI начнётся во второй половине следующего года, когда производитель начнёт поставки новых ИИ-ускорителей на базе архитектуры Vera Rubin.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума
Schneider Electric готовит стойки NVIDIA GB300 NVL72 мощностью 142 кВт
Сделка c Nvidia не повлияет на собственные планы Intel по выпуску процессоров и видеокарт
Китай построит гигантский ИИ-суперкомпьютер в ответ на американский мегапроект Stargate
Oracle стремительно становится техногигантом: на переговорном столе — сделка с Meta✴ на $20 млрд
При участии бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва OpenAI готовит целый спектр умных устройств
Теги: nvidia, openai, инвестиции, искусственный интеллект
nvidia, openai, инвестиции, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
iPhone 17 Pro Max заряжается быстрее любого другого смартфона Apple, но до «китайцев» ещё очень далеко
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста
DOOM запустили на вейпе и на калькуляторе
Activision показала «будущее сетевых сражений», но оценили его не все — геймплейный трейлер мультиплеера Call of Duty: Black Ops 7 2 ч.
Американский TikTok избавят от китайских корней — Oracle с нуля переобучит рекомендательный алгоритм 2 ч.
Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 3 ч.
Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ 4 ч.
Майкл Делл, Ларри Эллисон и Лахлан Мёрдок войдут в группу покупателей американского сегмента TikTok 4 ч.
Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках 4 ч.
Навязчивые cookie-баннеры могут исчезнуть — в ЕС поняли, что они неэффективны 5 ч.
Календарь релизов — 22–28 сентября: Silent Hill f, Endless Legend 2 и Sonic Racing: CrossWorlds 5 ч.
Microsoft добавила в Windows 11 видеообои — впервые со времён Vista 6 ч.
«Это настоящая магия»: энтузиасты сделали браузерный порт GTA: Vice City и не знают, как его выпустить, чтобы «не нарушить чьи-либо права» 7 ч.
Последний зонд на орбите Венеры отключён — миссия JAXA «Акацуки» завершена 6 мин.
Nvidia вложит $100 млрд в OpenAI — и получит их обратно за ИИ-ускорители Vera Rubin 12 мин.
FSP представила вентилятор Zenfan со встроенным ЖК-дисплеем 38 мин.
MaxSun выпустила аниме-видеокарту GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga Plus с переливающимся покрытием Starlight 43 мин.
Оперативная память подорожает: Samsung повысила цены на DRAM и мобильную NAND на 5–30 % 5 ч.
OpenYard представила российский GPU-сервер HN203I на базе Intel Xeon 6 5 ч.
Nokia привлекла топ-менеджеров Intel и HPE для перестройки компании 6 ч.
Asus представила монитор ROG Strix OLED XG27AQDMGR — 2K, 240 Гц и улучшенное антибликовое покрытие 7 ч.
Vastarmor представила Radeon RX 9070 Alloy Pro и Alloy Pro White с термопрокладками с фазовым переходом 7 ч.
Обновление брандмауэра привело минимум к трём смертям — австралийский оператор Optus заблокировал звонки в экстренные службы 7 ч.