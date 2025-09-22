Nvidia вложит $100 млрд в OpenAI — и получит их обратно за ИИ-ускорители Vera Rubin

Компании Nvidia и OpenAI объявили о заключении партнёрства, в рамках которого производитель графических ускорителей инвестирует $100 млрд в разработчика больших языковых моделей. OpenAI планирует построить несколько центров обработки данных (ЦОД) стоимостью сотни миллиардов долларов, где будут использоваться ИИ-ускорители от Nvidia.

В заявлении компаний сказано, что OpenAI намерена построить несколько дата-центров на базе ИИ-ускорителей Nvidia общей потребляемой мощностью 10 гигаватт электроэнергии. Всё чаще в качестве единицы измерения мощности ИИ-кластеров используют именно гигаватты.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в беседе с журналистами CNBC заявил, что 10 гигаватт эквивалентны от 4 до 5 млн графических ускорителей. Именно столько видеокарт компания планирует выпустить суммарно в этом году и это «вдвое больше, чем в прошлом году». «Это гигантский проект», — добавил Хуанг во время совместного интервью с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) и президентом компании Грегом Брокманом (Greg Brockman).

На этом фоне стоимость акций Nvidia выросла на 4 %, что мгновенно увеличило рыночную капитализацию компании примерно на $170 млрд до почти $4,5 трлн. Партнёрство компаний, которое Хуанг охарактеризовал как «монументальное по масштабам», подчёркивает тесную связь между Nvidia и OpenAI, двумя крупнейшими движущими силами недавнего бума искусственного интеллекта. Спрос на графические ускорители Nvidia резко вырос, когда OpenAI выпустила ИИ-бота ChatGPT в 2022 году.

«Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI, а затем OpenAI возвращает эти деньги обратно Nvidia. Мне кажется, это будет крайне выгодно для Дженсена [Хуанга]», — считает управляющий партнёр Requisite Capital Management Брин Токингтон (Bryn Talkington).

Это также подчёркивает масштабность проекта с учётом того, сколько ускорителей Nvidia может потребоваться OpenAI для разработки ИИ-моделей следующего поколения. OpenAI уже сталкивалась с нехваткой вычислительных мощностей для обеспечения потребностей своих клиентов. По данным компании, алгоритмы OpenAI еженедельно используют более 700 млн человек по всему миру.

«Вам стоит ожидать многого от нас в ближайшие месяцы. Есть три вещи, которые OpenAI должна сделать хорошо: мы должны провести отличные исследования в сфере ИИ, мы должны создавать продукты, которые люди хотят использовать, и мы должны найти решение этой беспрецедентной задачи с инфраструктурой», — сказал во время интервью Сэм Альтман.

Компании сообщили, что инвестиции Nvidia будут поступать «поэтапно» по мере строительства инфраструктуры, и что Nvidia станет «предпочтительным» поставщиком ускорителей и сетевого оборудования для OpenAI. Напомним, в настоящее время Nvidia доминирует на рынке ИИ-ускорителей, но сталкивается с растущей конкуренцией со стороны AMD и облачных провайдеров, которые ведут разработку собственных чипов и систем для их объединения в кластеры.

Во время встречи с инвесторами в августе Хуанг сообщил, что строительство ЦОД мощностью 1 гигаватт обходится в сумму от $50 до $60 млрд, из которых около $35 млрд тратится на ИИ-ускорители Nvidia. Первый этап инвестиций Nvidia в OpenAI начнётся во второй половине следующего года, когда производитель начнёт поставки новых ИИ-ускорителей на базе архитектуры Vera Rubin.