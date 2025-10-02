Сегодня 02 октября 2025
OpenAI теперь стоит $500 млрд — компания продала акций на $6,6 млрд

Для компании с десятилетней историей OpenAI развивается весьма динамично, и новым свидетельством доверия к ней инвесторов может служить недавно состоявшееся вторичное размещение акций на сумму $6,6 млрд, которое позволило оценить капитализацию стартапа в $500 млрд.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Как отмечает Bloomberg, в ходе сделки свои акции OpenAI смогли реализовать действующие и бывшие сотрудники компании, в общей сложности их было продано на сумму $6,6 млрд. В июле капитализация основанной Илоном Маском (Elon Musk) аэрокосмической компании SpaceX оценивалась в $400 млрд, поэтому на текущем уровне OpenAI имеет все основания считаться самым дорогим стартапом в мире. При этом в марте величина капитализации компании не превышала $300 млрд.

Сообщается, что покупателями акций у сотрудников OpenAI в ходе вторичного размещения стали разного рода институциональные инвесторы и японская корпорация SoftBank, которая вместе с этим стартапом является участником реализации мегапроекта Stargate, подразумевающего строительство в США нескольких крупных ЦОД для инфраструктуры ИИ на общую сумму $500 млрд. Следует отметить, что при подготовке к вторичному размещению акций сотрудникам OpenAI было позволено продать ценных бумаг на сумму до $10 млрд, но по факту не весь лимит был выбран. Это говорит о том, что часть акционеров рассчитывает продать акции позже по более выгодной цене, ожидая дальнейшего роста котировок.

Для OpenAI вторичное размещение акций имело и побочный положительный эффект. Оно повысило мотивацию сотрудников оставаться в штате компании, поскольку они могут получать дополнительный доход через продажу принадлежащих им акций. Конкуренция на рынке труда в сфере ИИ довольно высока, и техногиганты легко переманивают ценных специалистов щедрыми материальными стимулами. Повышение лояльности персонала в этих условиях обретает особое значение для бизнеса компании.

Источник:

Теги: openai, акции, сделка, капитализация, ии
