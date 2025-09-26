OpenAI анонсировала ChatGPT Pulse — ИИ-агента, который следит за пользователем постоянно

OpenAI представила новую функцию персонализации ChatGPT Pulse: пользователь может предоставить чат-боту возможность всесторонне изучать себя через переписку и данные подключённых приложений: календаря электронной почты и списка контактов. На основе этой информации искусственный интеллект подбирает то, что, по его мнению, может оказаться полезным, и ежедневно предоставляет сводку по этим вопросам.

Новая функция мобильного приложения, получившая название ChatGPT Pulse, пока доступна только подписчикам тарифа Pro, но в перспективе, возможно, воспользоваться ей сможет и более широкая аудитория. Персонализированные рекомендации выводятся в виде «тематических визуальных карточек, которые можно быстро просмотреть или открыть для получения более подробной информации, и каждый день начинается с новой адресной подборки». Это могут быть новости о спортивных мероприятиях, ежедневные уроки для пополнения словарного запаса изучаемого языка, рекомендации по составлению меню на ужин в ресторане, куда пользователь пойдёт вечером, и многое другое.

Пример работы ChatGPT Pulse продемонстрировала руководитель направления персонализации и рабочих решений в подразделении OpenAI ChatGPT Кристина Каплан (Christina Kaplan), рассказал The Verge. ИИ-агент подготовил ей рекомендации с учётом событий в календаре, прошлых запросов и истории переписки с чат-ботом: запланированные на день события, ограничения в диетическом рационе и вообще то, о чём бы она хотела узнать подробнее. «У вас насыщенный вечер — вот как плавно перейти от пробежки к ужину», — посоветовал ChatGPT. ИИ предложил ей несколько вариантов, как реализовать планы на вечер, в том числе резервные — на случай, если на основной сценарий времени будет не хватать.

ChatGPT Pulse также предложил ей скорректировать алгоритмы ИИ на будущее: «О чём вы думаете в последнее время? Я запомню это для завтрашней подборки». И вывел несколько вариантов ответов, в том числе «Мне интересно...», «Мои ближайшие планы включают...» и «Я бы хотела быть в курсе...». ChatGPT Pulse дал госпоже Каплан рекомендации по повседневным занятиям пилатесом и укреплению мышц пресса, по стратегии питания с учётом предстоящего похода на день рождения и по упражнениям для восстановления после длительных поездок накануне.

Для наиболее эффективной персонализации сервис просит пользователя открыть некоторые свои данные для ChatGPT: доступ к соседним чатам с ИИ, к календарю и электронной почте — и когда даются такие разрешения, требуется явное согласие. На вопрос о том, поможет ли другим отзыв одного пользователя о работе с ChatGPT Pulse, Кристина Каплан ответила, что он поможет лишь самому этому пользователю, и только для составления завтрашней подборки. «Ваш Pulse — между вами и ChatGPT. Влияние на обучающие данные то же, что при обычной переписке с ChatGPT», — пояснила она.

Представитель OpenAI также заверила, что ChatGPT Pulse безопасен для пользователей с нестабильной психикой, и он не затянет их в пучину тревожности — компания предусмотрела «ряд фильтров и ограничений безопасности», и специалисты OpenAI продолжают «изучать» этот вопрос. Наконец, бесконечной прокрутки в ленте карточек ChatGPT Pulse тоже не предусмотрено — она конечна, «чтобы работать на вас, а не заставлять постоянно листать страницу».