OpenAI начала продвигать функцию онлайн-покупок непосредственно из чат-бота

На рынке США компания OpenAI предложила клиентам определённых торговых площадок функцию интеграции онлайн-шоппинга в диалоговое окно своего ChatGPT, чтобы они могли находить нужные товары через чат-бот и там же совершать покупки. Этим самым OpenAI вторгается в сферу коммерческих интересов Amazon и Google, помимо прочих.

Источник изображения: Unsplash, CardMapr.nl

Как отмечает TechCrunch, нововведение доступно зарегистрированным пользователям планов ChatGPT Pro, Plus и Free на территории США, которые могут покупать товары с площадок Etsy и Shopify, хотя в последнем случае поддержка нововведения пока находится в состоянии реализации. ChatGPT выступает в роли агента, готового передать платёжную информацию от покупателя продавцу в зашифрованном виде, если пользователь чат-бота определится со своим выбором и пожелает совершить покупку. Удобство заключается в том, что покупателю не нужно будет открывать отдельное окно или приложение, и сделку можно будет оформить прямо из ChatGPT. Поддерживаются платёжные системы Apple Pay, Google Pay, Stripe и банковские карты.

Нельзя сказать, что OpenAI стала пионером в этой области, поскольку Perplexity подобные функции реализовала в своей экосистеме ещё в прошлом году. Microsoft также позволяет продавцам интегрировать функцию покупки товаров в Copilot. При этом OpenAI собирается открыть для разработчиков исходный код протокола ACP, который позволит им интегрировать опцию моментальной покупки через Stripe в свои программные интерфейсы. Компании Google и Amazon, которые долгое время выступали крупными агентами в сфере онлайн-торговли, теперь получат нового амбициозного конкурента. Тем более, что они также предлагают разработчикам ПО для торговых площадок протокол AP2, позволяющий интегрировать функцию покупки через ИИ-агента.

openai, chatgpt, ии-агент, интернет-торговля
