Запрет установки Windows 11 с локальным аккаунтом не сработал — пользователи нашли новые обходные пути

Компания Microsoft продолжает бороться с обходными путями, с помощью которых пользователи могут создать локальную учётную запись в Windows 11 и установить операционную систему без подключения к интернету. В новых бета-версиях ОС разработчики заблокировали один из таких способов.

Источник изображения: Sunrise King / Unsplash.com

Однако пользователям потребовалось всего несколько дней, чтобы найти новые варианты обхода ограничений, позволяющие завершить первичную настройку системы (OOBE) без учётной записи Microsoft. Один из пользователей социальной сети X с ником @TheBobPony опубликовал небольшую инструкцию, которая предполагает отключение интернет-соединения перед настройкой Windows и последующее выполнение ряда команд.

Источник изображения: @TheBobPony / X

Другой способ предложил пользователь @GreepTheSheep. Он также требует выполнения определённых команд и позволяет создать локальную учётную запись в Windows 11.

Источник изображения: @GreepTheSheep / X

Наконец, немало рабочих способов установить Windows с локальной учётной записью можно найти в блоге специалиста по продуктам Microsoft Вадима Стеркина.

Вероятно, Microsoft в скором времени постарается заблокировать новые обходные пути, позволяющие создать локальную учётную запись в Windows 11. В этом нет ничего удивительного, поскольку, по словам софтверного гиганта, настройка операционной системы с локальной учётной записью может оказать негативное влияние на работу устройства. Однако на данный момент новые способы обхода этого требования продолжают оставаться актуальными даже в последних версиях Windows 11.

Теги: windows 11, microsoft, операционная система
