Запрет установки Windows 11 с локальным аккаунтом не сработал — пользователи нашли новые обходные пути

Компания Microsoft продолжает бороться с обходными путями, с помощью которых пользователи могут создать локальную учётную запись в Windows 11 и установить операционную систему без подключения к интернету. В новых бета-версиях ОС разработчики заблокировали один из таких способов.

Однако пользователям потребовалось всего несколько дней, чтобы найти новые варианты обхода ограничений, позволяющие завершить первичную настройку системы (OOBE) без учётной записи Microsoft. Один из пользователей социальной сети X с ником @TheBobPony опубликовал небольшую инструкцию, которая предполагает отключение интернет-соединения перед настройкой Windows и последующее выполнение ряда команд.

Другой способ предложил пользователь @GreepTheSheep. Он также требует выполнения определённых команд и позволяет создать локальную учётную запись в Windows 11.

Наконец, немало рабочих способов установить Windows с локальной учётной записью можно найти в блоге специалиста по продуктам Microsoft Вадима Стеркина.

Вероятно, Microsoft в скором времени постарается заблокировать новые обходные пути, позволяющие создать локальную учётную запись в Windows 11. В этом нет ничего удивительного, поскольку, по словам софтверного гиганта, настройка операционной системы с локальной учётной записью может оказать негативное влияние на работу устройства. Однако на данный момент новые способы обхода этого требования продолжают оставаться актуальными даже в последних версиях Windows 11.