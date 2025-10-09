Сегодня 09 октября 2025
Intel представила 288-ядерные процессоры Clearwater Forest, основанные на ядрах Darkmont и техпроцессе 18A

Компания Intel сегодня представила передовой полупроводниковый техпроцесс 18A (18 ангстрем или 1,8 нм), и анонсировала на его базе не только мобильные потребительские процессоры Core Ultra серии 3 (Panther Lake), но и серверные процессоры Xeon 6+ (кодовое название Clearwater Forest) на энергоэффективных ядрах.

Источник изображений: Intel / Phoronix

Источник изображений: Intel / Phoronix

Clearwater Forest и клиентские процессоры Intel Core Ultra 3 производятся на заводе Fab 52 в Чандлере, штат Аризона, США. На пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе недалеко от производственного комплекса, компания назвала завод самым передовым в мире предприятием по производству микросхем. Intel также назвала техпроцесс 18A и фабрику Fab 52 важными этапами развития производства микросхем в США, которые позволяют ей конкурировать с производителем передовых микросхем, тайваньской компанией TSMC.

«Мы вступаем в захватывающую новую эру вычислительной техники, ставшей возможной благодаря огромному прогрессу в полупроводниковых технологиях, который определит будущее на десятилетия вперед. Наши вычислительные платформы нового поколения в сочетании с передовыми технологическими процессами, производственными возможностями и передовыми возможностями корпусирования служат катализаторами инноваций во всём нашем бизнесе, позволяя нам создавать новую платформу Intel. Соединенные Штаты всегда были домом для самых передовых исследований и разработок Intel, проектирования и производства продукции, и мы гордимся тем, что можем опираться на это наследие, расширяя наше присутствие в стране и выводя на рынок свежие инновации», — заявил генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).

Clearwater Forest — это серверные процессоры нового поколения, оснащённые только энергоэффективными E-ядрами Darkmont. По словам Intel, Xeon 6+ (Clearwater Forest) являются самыми эффективными серверными процессорами компании, а их выпуск ожидается в первой половине 2026 года. Ключевые особенности чипов:

  • до 288 E-ядер (в два раза больше, чем у предшественников серии Sierra Forest);
  • прирост удельной производительности на такт (IPC) — до 17 % по сравнению с предыдущим поколением;
  • высокая плотность, пропускная способность и эффективность.

Разработанные для гипермасштабируемых центров обработки данных, поставщиков облачных услуг и телекоммуникационных компаний, чипы Clearwater Forest позволяют масштабировать рабочие нагрузки, снижать расходы на электроэнергию и поддерживать более интеллектуальные сервисы.

Что касается Intel 18A, компания с гордостью заявила, что это первый техпроцесс класса 2 нм, разработанный и запущенный в США, обеспечивающий на 15 % более высокую производительность на ватт и на 30 % — более высокую плотность кристалла (по сравнению с Intel 3). Новый техпроцесс был разработан, сертифицирован для производства и внедрён на предприятии компании в Орегоне, а сейчас готовится к запуску в Аризоне.

Intel 18A использует транзисторную архитектуру Intel RibbonFET, обеспечивающую более высокую масштабируемость и более эффективную коммутацию, а также технологию PowerVia — систему питания с тыльной стороны чипа, оптимизирующую электрические токи и передачу сигналов.

Кроме того, в Clearwater Forest используется новая технология корпусирования Foveros-S. Она предлагает 3D-стекирование чипов, что, по заявлению компании, позволяет объединять и интегрировать несколько чиплетов в современные SoC, обеспечивая гибкость, масштабируемость и производительность на системном уровне. Техпроцесс Intel 18A закладывает основу как минимум для трёх будущих поколений клиентских и серверных продуктов Intel.

Intel говорит, что Xeon 6+ обеспечивают в 1,9 раза более высокую пропускную способность памяти. Это достигается за счёт поддержки скоростных модулей DDR5-8000. Для сравнения, процессоры Sierra Forest поддерживают память DDR5-6400. Clearwater Forest предложат до 576 Мбайт кеш-памяти третьего уровня. По словам компании, Xeon 6+ на 23 % энергоэффективнее предшественников по всем рабочим нагрузкам.

В то же время компания практически ничего не сказала о производительности новых процессоров. На предоставленном графике неназванная модель Intel Xeon 6+ сравнивается с Xeon 6780E предыдущего поколения. Однако результат выглядит странным, учитывая двукратную разницу в количестве ядер между процессорами, поддержу больше числа каналов памяти и в целом более скоростной ОЗУ. При этом Intel заявляет, что производительность Xeon 6+ выше, чем у Xeon 6780E, в 1,9 раз.

clearwater forest, xeon 6+, процессоры, intel
